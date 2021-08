La micromobilità a Wall Street. Helbiz dà la scossa al Nasdaq

La micromobilità sbarca in Borsa e lo fa, attraverso Helbiz, sulla piazza più importante nel mondo: Wall Street. La quotazione delle azioni è partita sul listino tecnologico Nasdaq. E Times Square si è subito colorata di azzurro, facendo da sfondo al team di manager guidati dal Ceo Salvatore Palella con i protagonisti della giornata: monopattini, bici e scooter elettrici di Helbiz. È stato lo stesso Palella a suonare, ieri mattina a Wall Street, la mitica campanella di apertura delle negoziazioni: «Quando ho iniziato, sapevo che lo avremmo fatto. Ho deciso di basare questa società negli Stati Uniti perché questa è la terra dei sogni. Voglio ringraziare tutti gli advisor che ci hanno portati fino a qui e la squadra che gestisce con me questa società 24 ore al giorno».

Helbiz, leader globale della micromobilità, è approdata al Nasdaq dopo aver terminato l'operazione di business combination con GreenVision, Spac quotata, i cui azionisti hanno dato l'ok all'aggregazione. L'operazione ha portato entrate di cassa per circa 24,5 milioni di dollari al lordo delle deduzioni per le commissioni dovute all'agente di collocamento e altre spese correlate all'offerta.

«La quotazione - si legge in una nota - consentirà a Helbiz di implementare il suo piano di espansione dei servizi di micromobilità sicuri ed efficienti in altre città d'Italia, d'Europa e degli Usa. Al contempo, permetterà di sviluppare le attività legate alle altre linee di business: Helbiz Kitchen (servizi di food delivery) e Helbiz Media (servizi di live streaming). Tutto accessibile attraverso l'App mobile del gruppo».

Helbiz, società globale di micromobilità elettrica, con sede a New York City, Milano, Belgrado e Singapore, conta circa 300 dipendenti ed è presente, con i suoi mezzi elettrici, in 35 città nel mondo. Il suo Ceo, Palella, classe 1987, è un imprenditore italo-americano che oltre alla micromobilità si occupa di tecnologia e innovazione. Nel 2016 l'intuizione di dar vita a Helbiz con l'obiettivo di andare incontro alle esigenze di mobilità del primo e dell'ultimo miglio nelle città. Dell'ottobre 2018, Helbiz è il primo servizio sharing di monopattini elettrici in Italia, con il contestuale avvio alla micromobilità condivisa. «Il debutto al Nasdaq - osserva Palella - è una tappa importante, non solo per la nostra azienda, ma per tutto il settore della micromobilità oggi in rapida crescita. Un'innovazione della mobilità, all'insegna della sicurezza, a supporto sia del servizio pubblico sia di quello privato. Intendiamo continuare a investire, in particolare in Italia, in relazione alla sicurezza, creando nuovi posti di lavoro e cercando talenti».

Il top management di Helbiz, oltre a Palella, annovera Lee Stern, il Chief financial officer Giulio Profumo e due membri indipendenti, Guy Adami (tra l'altro, principale opinionista di Cnbc) e Kim Wilford (General Counsel di GoFundMe).