Le minacce cyber colpiscono la Pa

Sono sempre più numerose, sofisticate e all'indirizzo di obiettivi specifici. Si tratta delle minacce informatiche, in un quadro - riferito al 2024 - tracciato dal primo Cyber Security Report pubblicato da Tim e dalla Cyber Security Foundation, la prima fondazione no profit in Italia sul mondo cibernetico. Un'indagine che fotografa l'evoluzione degli attacchi digitali in Italia, analizzando in particolare due fenomeni in forte crescita: gli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service) e quelli ransomware.

I primi puntano a bloccare l'accesso a siti e servizi online sovraccaricandoli con richieste simultanee: sono aumentati del 36% rispetto all'anno precedente. La media è stata di 18 eventi al giorno e quasi 4 attacchi su 10 hanno superato i 20 Gbps di intensità, un livello che rende più difficile sia il rilevamento che la difesa. Gli attacchi sono multipli e colpiscono contemporaneamente più punti della stessa organizzazione - siti, reti, dispositivi - rendendo inadeguate molte delle contromisure tradizionali. L'esposizione della Pubblica Amministrazione è passata dall'1% al 42% del totale. Sono stati registrati 146 casi di ransomware, la tecnica che consiste nel bloccare o criptare dati sensibili per poi chiedere un riscatto, l'Italia è il secondo Paese dell'Unione Europea più colpito.

«Il report nasce da un'esigenza chiara», ha detto Eugenio Santagata (foto), chief public affairs, security and international business officer di Tim, «mettere a disposizione del sistema Paese una base informativa solida per rafforzare le difese comuni».