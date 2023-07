Mister Kering vuole l'agenzia delle star. L'operazione può arrivare a 7 miliardi

Mentre Hollywood conosce uno degli scioperi più importanti della sua storia, il miliardario francese Francois-Henri Pinault, principale azionista del colosso del lusso Kering, è in trattative avanzate per rilevare la maggioranza di Creative Artists Agency (Caa). Si tratta di un colosso americano che rappresenta, cura e promuove gli interessi di artisti, attori e campioni sportivi. Fondata nel 1975 da Michael Ovitz, Ron Meyer e alcuni altri partner, Caa è da tempo la principale agenzia delle star di Hollywood.

Secondo quanto riporta Bloomberg, l'operazione potrebbe valere 7 miliardi di dollari. Mr Kering starebbe conducendo la trattativa con il principale azionista dell'agenzia, ovvero il fondo di private equity Tpg. Un anno fa la Caa aveva acquisito la Icm Partners, con l'intento di creare un'unica grande agenzia. All'epoca gli analisti avevano stimato il valore della combinazione tra le due realtà intorno ai 5 miliardi di dollari.

Pinault, sposato con l'attrice messicana Salma Hayek, è presidente della holding familiare Artemis che controlla Kering, il gioiellino di famiglia con in portafoglio marchi del lusso come Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga e Saint Laurent. Il miliardario francese, che è presidente anche della stessa Kering, si è segnalato decisamente attivo nell'ultimo periodo sotto il punto di vista delle acquisizioni. Attraverso il brand del lusso, infatti, ha da poco chiuso un deal da 3,5 miliardi per acquistare il marchio di fragranze francese di fascia alta Creed. Un'operazione condotta al 100% in contanti per rilevare il pieno controllo dell'azienda. Ed è sempre recente il completamento dell'acquisizione attraverso Kering Eyewear di Unt-Usinage & nouvelles technologies, che rafforza il gruppo nel settore dell'occhialeria. Ora il nuovo tassello, almeno secondo le indiscrezioni, arriverebbe in un settore affine a quello cinematografico, ambito a cui Pinault è molto legato attraverso la Fondazione Kering che dal 2015 organizza l'iniziativa Women in Motion al Festival del Cinema di Cannes. Nel gruppo c'è anche la Saint Laurent Productions, neonata casa di produzione cinematografica che ha debuttato al Festival di Cannes 2023 con il cortometraggio western Strange Way of life di Pedro Almodóvar.

MAst