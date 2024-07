Mittel sempre più forte nel settore arredobagno

Ascolta ora 00:00 00:00

Mittel dà seguito all'intensa campagna di acquisti avviata da qualche anno. L'ultima operazione è quella conclusa tramite la controllata Italian Bathroom Design Group (Ibd), che ieri ha annunciato la sottoscrizione di un preliminare vincolante relativo all'acquisto del 100% di Ceramica Catalano per 92 milioni di euro. Il closing dell'operazione è previsto a settembre. In meno di sei anni, da quando a fine 2018 si completò l'Opa da parte di Progetto Co-Val (partecipata dall'imprenditore marchigiano Franco Stocchi e a Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto), sono state dieci le acquisizioni concluse dall'investment bank, particolarmente focalizzata su investimenti in piccole e medie imprese italiane ad elevata generazione di cassa. L'ultima acquisizione va a rafforzare la leadership di Ibd nel settore arredobagno. Catalano è infatti leader nel settore della produzione di ceramica per l'arredobagno ed è presente ad oggi in oltre 60 paesi nel mondo, con una componente export sul fatturato intorno al 65% e una produzione realizzata mediante sistemi altamente digitalizzati ed elevati livelli di automazione in virtù di investimenti in robotica. Nel 2023 Catalano ha riportato un fatturato pari a 48,6 milioni di euro e un ebitda pari a 13 milioni ed un utile netto di poco inferiore a 8,5 milione. Il suo consolidamento determina per il gruppo Ibd un fatturato 2023 (anno di rallentamento congiunturale) di poco inferiore ai 120 milioni di euro e un ebitda di oltre 25 milioni. «L'acquisizione di Catalano conferma la visione esclusivamente industriale di Mittel, orientata senza riserve al futuro ed alla tutela dei territori in cui operiamo e delle loro tradizioni artigiane, che ne rappresentano la ninfa», ha commentato il presidente di Mittel e di Ibd, Marco Colacicco (in foto).

In sette anni, partendo dall'originaria acquisizione di Ceramica Cielo, Mittel ha moltiplicato per otto le dimensioni di Ibd che con l'aggiunta di Catalano è in grado di produrre oltre 1,1 milioni di pezzi l'anno in 4 stabilimenti.