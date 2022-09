Moda, il mondo del fashion sulla passerella di Fiera Milano

Fiera Milano diventa un grande palcoscenico del fashion aperto al mondo e sul mondo con sette grandi eccellenze fieristiche - legato anche a Firenze - per offrire una visione di sistema e di filiera unica nel suo genere per guardare al mercato e ai buyer italiani e internazionali con una strategia unitaria, rappresentato dall’hastag #finallytogether. In scena 3.240 brand che propongono collezioni e novità assolute fra il 10 e il 22 settembre a DaTe, Micam, Mipel, The One Milano, Lineapelle, HOMI Fashion&Jewels Exhibition e Simac Tanning Tech. Fare sistema è infatti la parola d’ordine per realizzare un sistema fieristico più coeso e forte.

“Questi appuntamenti fieristici sono un segnale forte e sottolineano il ruolo chiave di Fiera Milano come hub internazionale fondamentale per le imprese e l’economia italiana - commenta Luca Palermo, ad di Fiera Milano -. A settembre siamo ripartiti con Gastech che è andata molto bene, oltre le aspettative con circa 40mila visitatori e 4mila delegati, la maggior parte straniera, la presenza dei ministri dai principali Paesi produttori di energia. Adesso ci aspettano una ventina di fiere da qui a dicembre: è un calendario ricco e importante che questo mese vede in primo piano le manifestazioni del sistema moda. Dal 12 al 14 ottobre, in particolare, si terrà la biennale internazionale Nme - Next Mobility Exbibition dedicata alla mobilità sostenibile che sta raccogliendo un grande numero di adesioni adesioni ed è di estrema attualità”.

“Per quanto riguarda invece Fiera come polo espositivo - sottolinea Luca Palermo - stiamo guardando con attenzione al tema dell’impennata dei costi dell’energia perché anche se non siamo classificati come energivori di fatto lo siamo e i costi che dovremo affrontare per gli eventi dell’anno prossimo saranno importanti anche per noi”.

DaTE – Shaping Avantgarde

Da sabato 10 a lunedì 12 settembre alla Leopolda di Firenze, si aprono le porte del salone dell’occhialeria d’avanguardia più rappresentativo d’Italia: il DaTE – Shaping Avantgarde con 100 aziende provenienti da tutto il mondo, per un totale di oltre 170 brand che esporranno le loro collezioni. Edizione numero 10 che si svolgeall’insegna dei 10 valori che hanno caratterizzato e fatto crescere DaTE negli anni: creatività, innovazione, originalità, ricerca, energia, contaminazione, sperimentazione, audacia, vitalità, estro. Rinnovata anche quest’anno la collaborazione con l’Agenzia ICE per l’incoming di buyer internazionali per fare crescere l’export. Tutte le informazioni su dateyewear.com.

HOMI Fashion&Jewels Exhibition

Organizzata da Fiera Milano, HOMI Fashion&Jewels Exhibition è una manifestazione unica nel panorama italiano perché offre uno sguardo completo sul mondo degli accessori moda, dei bijoux e dei gioelli che di stagione in stagione affiancano l’evoluzione dello stile.

Design, innovazione, l’artigianalità e le sue tante declinazioni, sono elementi chiave della manifestazione che dal 16 al 19 settembre ospita 420 brands, il 30 % dei quali proveniente dall’estero: un palcoscenico straordinario dove l’estro dei creativi e le proposte delle grandi aziende del settore si incontrano e si fondono. Materiali insoliti e “green”, attenzione al riciclo e alla sostenibilità, ricerca e sperimentazione caratterizzano le proposte dando vita ad un’ offerta unica ed originale.

Punto di forza anche lo scouting sulle tendenze, presentate in ogni edizione attraverso iniziative dedicate. A settembre continua infatti il legame tra Homi Fashion&Jewels e Poli.Design, alleanza che ha dato vita a FJ Visions of Tomorrow, uno spazio in cui i visitatori di indagare e conoscere le tendenze del prossimo futuro.

Tra le novità anche Wedding Visual Showcase, la vetrina interamente dedicata alle collezioni di bijou e gioelli del mondo bridal, in collaborazione con la fiera Sì Sposaitalia Collezioni.

MICAM Milano

Il pianeta calzatura va in scena in Fiera Milano con oltre 1.000 brand per la stagione Primavera-Estate 2023 confermando Micam Milano come la più grande vetrina internazionale del settore, appuntamento leader a livello mondiale.

Qualità, innovazione e glamour worldwide saranno protagonisti offrendo uno specchio reale delle future tendenze delle calzature in un vero métissage di creatività e contaminazioni.

Sempre al passo coi tempi e con la new generation, Micam continua a riservare grande attenzione allo scouting nell’area dedicata agli Emerging Designer.

Ampio spazio al tema della sostenibilità con Micam Sustainability Lab powered by VCS. Verified & Certified Steps è il primo marchio di certificazione di sostenibilità specializzata per il settore calzaturiero che viene concesso alle imprese che intraprendono un percorso sostenibile.

Sullo stesso tema MICAM ha avviato una partnership con Start Up Boot Camp per la selezione di start up sulla sostenibilità innovativa che, grazie al supporto di Ice Agenzia e Maeci, saranno presenti in una speciale area espositiva. Di rilievo anche la collaborazione con Italian Artisan la Piattaforma B2B che mette in contatto le eccellenze manifatturiere Italiane con Brand e Retailer internazionali. Il progetto “Italian Artisan Heroes - the ultimate manufacturing tradition” esalta la vera essenza dell'artigianalità italiana.

MIPEL

Nuove tendenze, borse e accessori in pelle e tutte le novità del mondo della pelletteria sono protagoniste di Mipel 122, un percorso espositivo di oltre 4000 metri quadrati in cui espongono oltre 200 brand selezionati tra marchi storici e aziende emergenti nazionali e internazionali.

Novità assoluta riguarda la presentazione in 3D delle tendenze sviluppate dal Comitato Moda di Mipel. Grazie alla partnership di eccellenza con Impersive, società altamente specializzata nell’ambito della realtà aumentata per il settore fashion, Mipel ha infatti sviluppato un inedito viaggio immersivo tra i luoghi d’arte più belli al mondo, per scoprire i temi principali delle collezioni. Il visitatore, tramite l’uso di un oculus, entrerà nell’incredibile mondo del 3D.

Mipel rinnova la partnership con Mirta, showroom digitale che connette brand locali contemporanei con curators internazionali. In anteprima anche Mirta Officina X Mipel, piattaforma di back office per supportare i brand in tutto il processo logistico (gestione ordini, spedizioni, pagamenti, rubrica clienti, fatturazione e comunicazioni), con una sezione sviluppata per la manifestazione. Dedicata ai giovani brand italiani che si sono distinti per l’idea creativa dei loro progetti e per l’innovazione e per quest’anno allargata anche ai marchi noti oltre ai designer emergenti, è “The Italian Startup Project”, realizzata in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione e di Agenzia ICE: i brand selezionati sono: MATI, Miomojo, THEMOIRè, +Three°°° e Zanellato.

THEONEMILANO Special featured by Micam

L’edizione settembrina di TheOneMilano si conferma dal 18 al 20 settembre per il terzo anno in Special Edition featured by MICAM Milano.

Voluta come fiera aperta in tutti i sensi, rappresenta la volontà di fare rete e di offrire a espositori e visitatori servizi sempre più completi, grazie al modello della “fiera diffusa”, realizzata attraverso accordi che accompagnano al salone flagship di febbraio appuntamenti più piccoli e mirati, realizzati in Italia e all’estero, per offrire l’esperienza di un total look moda completo.

La casa degli storymakers, presenta imprese indipendenti, creative, innovative che trasmettono la “storia del fare” attraverso le collezioni SLOW FASHION con un linguaggio di assoluta modernità. I capi iconici delle collezioni sono infatti presentati non solo “dal vero”, ma anche ricostruiti in 3D, in un delicato equilibrio tra reale e fantastico.

LINEAPELLE 100 | BACK TO THE NEXT

Sempre in Fieramilano, dal 20 al 22 settembre 2022, LINEAPELLE, la principale fiera mondiale di pelli, tessuti, accessori, componenti per l’industria della moda, del design e dell’automotive, celebra la sua centesima edizione aprendo le porte a oltre 1.100 espositori (erano 960 nell’ edizione di febbraio 2022) provenienti da più di 40 Paesi. LINEAPELLE 100 - autunno-inverno 2023-2024 - ospiterà "TheE Beauty of the italian tanning industry: Heritage, Science and Design", mostra ideata da UNIC – Concerie Italiane per comunicare la “bellezza” di un modello produttivo che unisce artigianalità e scienza, green power, tecnologia e creatività: quello dell’industria conciaria italiana. Focus anche su sostenibilità, declinata nel palinsesto di eventi del Green Theatre, e fashion, con i cinque giorni di eventi e performance che coinvolgeranno stilisti emergenti anche in città nello Spazio Lineapelle (Piazza Tomasi di Lampedusa), organizzato in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana.

SIMAC TANNING TECH

È la manifestazione di settore più importante a livello internazionale con un’offerta caratterizzata dalla più alta qualità di macchinari e tecnologie per l’industria degli accessori moda e del segmento calzaturiero, conciario e della pelletteria. Simac Tanning Tech – unico evento di settore con la presenza fisica dei macchinari negli stand – si tiene sdal 20 al 22 settembre in Fiera Milano su una superficie espositiva di oltre 13.000 metri quadrati e oltre 280 espositori: aziende aziende manifatturiere ma anche università e centri di ricerca, associazioni industriali di settore, presenti anche grazie al supporto di ITA/ICE Agenzia che permette la presenza di “delegati” commerciali e istituzionali esteri.

Obiettivo: affrontare i temi sfidanti per le filiere manifatturiere di riferimento (calzaturiera, conciaria e pelletteria) presentando la miglior offerta di tecnologie all’avanguardia, orientate alla sostenibilità ambientale e sociale, con un preciso focus sulla digitalizzazione dei processi produttivi e sull’innovazione (Industria 4.0). Temi al centro di Assomac Talks, i momenti di networking che quotidianamente propongono dibattiti e video informativi in cui protagonisti sono centri di ricerca internazionali, aziende, università ed esperti della fashion industry che portano il loro contributo in termini di innovazione e tecnologia.