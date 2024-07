Mondadori ai fornelli con Benedetta Rossi

Ascolta ora 00:00 00:00

Mondadori amplia le sue competenze culinarie accogliendo Benedetta Rossi e i suoi 17 milioni di follower. Il gruppo editoriale di Segrate, già proprietario di GialloZafferano, ha rilevato per 6,9 milioni di euro il 51% di Waimea, la società che gestirà i diritti di proprietà intellettuale e di immagine di Benedetta Rossi, la cui attività di creazione di contenuti spazia dall'ambito digitale dove registra una fan base social complessiva di oltre 17 milioni di follower e 4 milioni di utenti unici mensili del suo sito web - a quello dei media tradizionali. Attraverso la gestione coordinata e sinergica delle attività legate al brand «Fatto in casa da Benedetta» e di GialloZafferano, Mondadori intende creare il più importante player multimediale nel settore food & cooking, sia in ambito digitale sia nei media tradizionali.

L'accordo prevede, oltre ai 6,9 milioni corrisposti interamente per cassa al closing, una componente variabile (l'earn out) da definire sulla base dei risultati del biennio 2023-2024 e dell'esercizio 2026 per un massimo di 3,2 milioni. Ad esito dell'acquisizione, la struttura proprietaria di Waimea vedrà Mondadori Media al 51% e Benedetta Rossi e Marco Gentili (attraverso Maui Media) al 49%. Inoltre Mondadori avrà la facoltà di rilevare un ulteriore 19% di Waimea dopo l'approvazione del bilancio 2028. Nel 2023 Waimea ha riportato ricavi per 4,5 milioni e un ebitda di 2,7 milioni.

«L'ingresso di Benedetta Rossi e del suo brand nel perimetro del gruppo Mondadori consentirà di conseguire sinergie su diversi livelli: di audience, di produzione di contenuti e, più in generale, di know-how, anche mediante una serie di iniziative che coinvolgeranno le nostre diverse aree di business», ha commentato l'ad del gruppo Mondadori, Antonio Porro (in foto).

La partnership ha anche l'obiettivo di far evolvere il successo mediatico di Benedetta Rossi in nuovi settori limitrofi a quello del food & cooking.

Gli investitori hanno accolto con favore l'operazione con il titolo Mondadori che ha segnato un progresso dello 0,6% a 2,56 euro.