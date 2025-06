Moneta, ecco i progetti di Fincantieri e Webuild

Ascolta ora 00:00 00:00

Il ritorno all'utile, dopo cinque anni di navigazione in acque turbolente, è solo la prima boa superata da Fincantieri, in piena rivoluzione. Al timone c'è Pierroberto Folgiero: è lui il regista della trasformazione del big della cantieristica in attore strategico sulla scena internazionale e bastione dell'Occidente contro il predominio asiatico nei mari. Il settimanale Moneta - in edicola domani con Il Giornale, Libero e Il Tempo - racconta poi insieme al general manager Massimo Ferrari i prossimi passi di Webuild, il big delle infrastrutture chiamato a realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina. Non manca poi una nota brillante dal mondo delle startup: Bending Spoons, fondata 12 anni fa da quattro giovani visionari, oggi è un unicorno da 5 miliardi di dollari. Il fondatore e ceo Luca Ferrari apre le porte della tech company in una conversazione che sa di futuro: racconta l'obiettivo di trasformare Bending Spoons in una delle aziende di maggior successo a livello globale. Un sorta di Google italiana. Intanto, il mondo bancario si muove nell'intricata partita di risiko tra alleanze e manovre sotterranee. Gli occhi sono puntati sull'assemblea di Mediobanca di lunedì, dove si deciderà sull'Ops lanciata su Banca Generali. Moneta ne ricostruisce i retroscena, l'architettura e gli attori in campo, tra cui compaiono anche le grandi casse previdenziali. Non sorprende la loro presenza: in un'epoca di inverno demografico, anche gli enti previdenziali devono trasformarsi in investitori accorti, alla ricerca di rendimenti superiori ai Btp. Ma c'è anche un'ombra che si allunga sul mondo del lavoro. Secondo quanto raccolto da Moneta, la criminalità organizzata avrebbe lanciato una sorta di Opa sui sindacati, i Caf e le cooperative. Obiettivo: controllare canali strategici per estorcere, aggirare regole e sfruttare manodopera in nero, moltiplicando i profitti illeciti.

Sul fronte dei mercati, infine, cambia il vento anche in Borsa.

Euronext, che gestisce Piazza Affari e altri principali listini europei, archivia la vecchia ideologia green e vara i nuovi Esg: energia, sicurezza, geostrategia. Una svolta netta in nome della nuova dottrina geopolitica.