Moneta, Mattarella racconta Invitalia

Mille giorni di governo Meloni e l'Italia si ritrova con un'immagine internazionale più credibile, ma la sfida vera comincia adesso: produttività, economia, investimenti sono i temi che il governo dovrà affrontare nel secondo tempo del suo mandato. Invitalia è in prima linea, con i suoi 17 miliardi già attivati, a fare da spinta alle imprese che affrontano un mondo in trasformazione. Lo racconta senza giri di parole l'amministratore delegato Bernardo Mattarella, intervistato sul nuovo numero di Moneta, in edicola domani con Il Giornale, Libero e Il Tempo. Intanto nel mondo del credito si gioca un risiko bancario in pieno stile Wall Street, ovvero l'operazione in rampa di lancio tra Mps e Mediobanca per creare il terzo polo italiano. Moneta dedica anche un ritratto a Gianni Franco Papa, numero uno di Bper che si prepara a chiudere l'Ops sulla Popolare di Sondrio.

L'Italia diventa più attrattiva anche per gli investitori stranieri. Colossi come Blackrock e Kkr investono forte, soprattutto nel settore energetico. Ma non tutto brilla. La gioielleria italiana accusa il colpo, schiacciata dal boom dell'oro che smorza gli acquisti e alza alle stelle il costo della materia prima. Claudia Piaserico, presidente di Federorafi, racconta l'impatto del caro oro su un settore storico alle prese con i dazi Usa. Sorride invece la mela, che non solo non conosce crisi ma conquista nuovi mercati. Lo sguardo va poi oltre: automazione e robot non sono più fantascienza, ma una realtà industriale concreta. E l'Italia tiene il passo con umanoidi già al lavoro in fabbrica e in ospedale.

Anche nel mondo della finanza, si parla di cloni e replicanti: gli Etf, che permettono di intercettare trend di mercato difficilmente accessibili, si fanno spazio nei portafogli. E poi, assicurazioni da mettere in valigia e anche una storia di passione e pedalate.