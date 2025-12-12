Moneta, monito Hugo ai Del Vecchio

Sta per chiudersi un anno positivo per Luxottica, il cui futuro però potrebbe farsi più incerto. Il nuovo numero di Moneta, in edicola domani con Il Giornale, Libero e Il Tempo, mette a fuoco ciò che accade dietro l'impero creato da Leonardo Del Vecchio, dove la solidità del gruppo degli occhiali rischia di essere messa a dura prova dai malumori degli otto eredi. Divergenze e fratture familiari potrebbero pesare sulla gestione di Delfin e di agitare gli investitori, mentre la Procura di Milano apre un fascicolo nell'inchiesta sull'Opa MpsMediobanca. Un'indagine che, come osserva il direttore Osvaldo De Paolini nel suo editoriale, ha scatenato sulle istituzioni finanziarie coinvolte reazioni immediate e tutt'altro che lievi sui listini su un'ipotesi di reato ancora tutta da dimostrare.

Di tutt'altro tono l'atmosfera che avvolge Bending Spoons, la tech company milanese che si prepara alla quotazione l'anno prossimo. Il settimanale entra nei numeri, nelle sfide e negli equilibri finanziari di un gruppo che corre veloce, tra acquisizioni a raffica - l'ultima a dicembre - e una valutazione arrivata a 11 miliardi di dollari. Intanto i mercati si avviano a chiudere un altro anno di rally sospinto dall'intelligenza artificiale. Una volata che continuerà? Tra investimenti colossali, corsa ai data center e robot capaci perfino di concludere affari tra loro, l'incertezza sull'IA si intreccia alle opportunità. Un'analisi degli esperti indica le possibili sorprese da scartare e mettere in portafoglio per l'anno nuovo, senza dimenticare l'oro, rifugio eterno di fronte all'incertezza.

Sguardo anche all'industria, dove l'ammoniaca verde si candida a diventare il petrolio del futuro, con un mercato destinato a raddoppiare entro il 2034. Non manca poi un'inchiesta sui costi delle cure odontoiatriche, sempre più proibitivi per molti italiani, costretti a guardare oltreconfine tra promesse di risparmio e incognite sulla qualità dell'assistenza.

Infine, l'atmosfera natalizia si accende nelle pagine dedicate alle tavole delle feste, tra prodotti d'eccellenza made in Italy e tradizioni che resistono.

E dopo i banchetti, spazio allo sci con tecnologie d'avanguardia e attrezzature futuristiche che trasformano le piste in scenari da fantascienza.