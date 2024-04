Mps, una fuga per la vittoria

La storia è nota: spesso nelle gare di corsa l'ultimo chilometro è quello che fa la differenza. L'atleta può aver condotto una buona gara ma se non taglia per primo il traguardo, ovvero se non centra l'obiettivo, tutto è vano. La vicenda di Monte Paschi mi suggerisce l'immagine che ho preso dallo sport. La banca guidata dall'ad Luigi Lovaglio (in foto) vive oggi la fase cruciale della sua «corsa», l'ultimo chilometro, ciò che lo separa da una vera privatizzazione. Cioè: totale.

Il suo passato è ben poco edificante. Politica e mano pubblica ne hanno deturpato una storia antica. Debiti, intrallazzi, opacità in serie. Finalmente si è giunti al punto che le persone assennate suggerivano da tempo: la sua vendita. Quel che è successo nell'ultimo mese sembra proprio un segnale di accelerazione per l'uscita dello Stato dal capitale della banca senese. Il mercato ha risposto piuttosto bene. La strada virtuosa è quella. Ma, come detto, manca ancora un ultimo sforzo. Infatti, nel portafoglio del Dipartimento del Tesoro rimane una percentuale non banale di quote del capitale. Nei giorni scorsi il ministro di riferimento ha detto con chiarezza che si andrà a un ulteriore taglio della quota che detiene il Pubblico. Un annuncio ritenuto importante anche nella stanza dei bottoni europea: lì non vedono l'ora che la partita del Monte si chiuda una volta per tutte con l'uscita di scena totale dello Stato.

Ecco cosa significa vera privatizzazione: Mps acquistata dal mercato. Fuori la politica, fuori le logiche che hanno segnato anni e anni di cattiva gestione di una banca a dir poco molto importante. La nostra più antica. Come cittadini/contribuenti abbiamo già dato moltissimo per alleggerire (invano) gli effetti un clamoroso e colpevole dissesto. Ecco perché legittimamente attendiamo la conclusione positiva di questa storia. Già, l'ultimo chilometro, quello mancante. Adesso Mps sembra avere le gambe allenate per vincere la sfida. E tutti noi siamo spettatori interessatissimi a che il finale di questa corsa abbia l'esito auspicato.

