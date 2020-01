Nestlé punta 150 milioni sull'Italia

Nestlè, che in Italia controlla marchi pregiati come San Pellegrino e Perugina, punta sulla green economy. E per smaltire le migliaia di bottiglie di plastica di alcuni dei suoi prodotti si dichiara molto impegnata sul tema. «Con un investimento di 1,5 miliardi di franchi svizzeri (1,4 miliardi di euro) vogliamo favorire lo sviluppo di filiere di produzione di plastica altamente riciclabile oggi difficile da trovare sul mercato con un elevatissimo livello di sicurezza alimentare» ha detto Marco Travaglia, che dal primo ottobre 2019 si è insediato come nuovo presidente e amministratore delegato Italia e Malta della multinazionale svizzera.

E per misurare il suo ruolo in Italia, l'azienda ha realizzato, in collaborazione con Althesys, uno studio per quantificare il valore creato. La ricerca ha analizzato il contributo di Nestlé alla creazione di valore condiviso per il sistema economico e sociale italiano considerando le attività svolte in tutte le fasi della filiera. E così si è scoperto che, nel 2018, l'azienda ha prodotto un valore condiviso di 3,6 miliardi di euro, pari allo 0,2% del Pil. Inoltre la contribuzione fiscale complessiva della multinazionale svizzera in Italia è stata di 1,4 miliardi ovvero circa lo 0,32% del totale delle entrate fiscali del nostro Paese. Travaglia ha anche annunciato l'impegno dell'azienda nel fare la propria parte per la lotta alla disoccupazione giovanile: «Nel 2019 in Italia abbiamo assunto 177 giovani under 30 e vogliamo continuare». Quanto agli investimenti, Nestlè ha diversi poli produttivi nel nostro paese e sono previsti per il triennio, ossia fino al 2022, 50 milioni all'anno. Sul fronte delle nuove tasse, plastic e sugar tax, Travaglia non ha dato numeri specificando però che l'impatto sarà certamente negativo. «È un peccato veder penalizzati i nostri investimenti verso la transizione green - ha detto - con un ulteriore fardello di questo tipo».