Su Warner Bros vince Paramount

Dopo mesi di indiscrezioni, pressioni mediatiche, proposte ostili e tanta incertezza, Netflix, quello che doveva essere il grande vincitore, ha alzato bandiera bianca e si è ritirato dalle scene.

Che Paramount Skydance fosse interessato ad acquistare Warner Bros. Discovery non è certo una novità, ma a cambiare le carte in tavola all'ultimo minuto è stata la proposta arrivata mercoledì: 31 dollari per azione per l'intera Warner Bros., quindi un totale di circa 111 miliardi, ben superiore rispetto alla proposta presentata - e accettata preliminarmente - da Netflix a dicembre. Dopo l'ufficializzazione dell'offerta della società guidata da David Ellison, sono stati dati quattro giorni di tempo a Netflix per rilanciare la sua offerta di 27,75 dollari ad azione. Subito ieri mattina, però, il gigante dello streaming ha scelto di non rilanciare, autoescludendosi dalla corsa alla Warner Bros. Secondo i co-ceo di Netflix, Ted Sarandos e Greg Peters, l'operazione "non è più attrattiva a livello finanziario". Nel loro comunicato precisano che si è sempre trattato di un accordo "bello da avere" al prezzo giusto, non di un'acquisizione da inseguire "a qualsiasi costo".

La società di streaming non ne esce completamente a mani vuote, infatti dovrà ricevere 2,8 miliardi per la violazione degli accordi già sottoscritti. Notizia che ha spinto al rialzo il titolo, che ha fatto un balzo di oltre il 10% in Borsa.

Non si tratta però semplicemente di un cambio di rotta, ma di una decisione che ha il potenziale di ridisegnare in profondità

lo scenario dei media globali, consegnando agli Ellison il controllo di una quota rilevante della produzione hollywoodiana e di una parte dell'informazione giornalistica, considerando che Warner Bros. detiene anche la Cnn.