Nextalia e i Berlusconi nella formazione digital

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo investimento di Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi (in foto). La holding H14 che fa capo ai tre figli di secondo letto di Silvio Berlusconi è entrata in Nextalia a seguito di un aumento di capitale riservato, andando così ad aggiungersi al gruppo già folto di investitori - tra cui Intesa Sanpaolo, UnipolSai, Fondazione Enpam, Confindustria e Bonifiche Ferraresi - che affiancano Francesco Canzonieri, fondatore della sgr che investe nelle eccellenze italiane per accelerarne la crescita sostenibile. H14, fondata nel 2022 e che lo scorso anno ha riportato un utile di 16,5 milioni di euro, distribuendo 4 milioni di dividendi, ha al suo attivo già importanti investimenti in realtà innovative quali tour operator online We Road e la startup tedesca Qualifyze.

In seguito all'ingresso come investitore, i tre esponenti della famiglia Berlusconi saranno anche rappresentati nel cda di Nextalia da un proprio consigliere (Fiammetta Roccia, head of permanent capital del family office di H14). Contestualmente Nextalia ha istituito il fondo Nextalia Flexible Capital, fondo di investimento alternativo di tipo chiuso focalizzato sul segmento small cap e che punta a una raccolta di 350 milioni di euro. «Siamo entusiasti di accogliere H14 come nuovo partner strategico -ha commentato Francesco Canzonieri, amministratore delegato di Nextalia - . Il lancio di un nuovo fondo con strategia ibrida conferma il ruolo distintivo di Nextalia come piattaforma italiana di riferimento per gli investimenti nei private market». Per Nextalia si tratta del quinto fondo che porterà a circa 1,85 miliardi il totale delle masse gestite a soli tre anni dalla sua nascita.

Nel portafoglio delle partecipate spiccano realtà quali Digit'ed, leader in Italia nella formazione e nel digital learning, e Diagram, player dell'agritech che entro fine anno dovrebbe passare di mano a Cdp dopo una serrata bagarre tra vari soggetti interessati che ha portato la valorizzazione della società a circa 400 milioni rispetto ai 300 milioni inizialmente previsti.