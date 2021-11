Ntt Data a Milano: apre nuova sede e fa 5mila assunzioni

Un giro d'affari da 500 milioni di euro e 5mila dipendenti in tutta la penisola. Questa è la realtà di Ntt Data in Italia. La multinazionale giapponese nata da una costola del gigante delle tlc e che opera nel settore dell'information technology (servizi che spaziano dal cloud alla sicurezza all'elaborazione dei dati), , ieri ha inaugurato a Milano, alla presenza del sindaco Beppe Sala, un nuovo quartier generale da 16mila metri quadri a impatto zero per l'ambiente. Parlare di nuovi uffici in epoca di smartworking appare controcorrente, ma per l'ad di Ntt Data, in Italia ed Emea, Walter Ruffinoni (foto) deve affiancarsi al lavoro di ufficio per favorire le relazioni e la creatività. «Vogliamo costruire un ambiente di lavoro accogliente in cui le nostre persone e le 5mila che assumeremo da qui al 2025 siano il motore che permetterà all'azienda di fare la differenza per il nostro Paese». La società, che prevede altri 200 milioni di investimenti, conta dunque di spingere l'acceleratore sulla crescita grazie anche ai miliardi che arriveranno dal recovery plan (Pnrr). E per far questo è anche disposta a formare i professionisti dell'it tramite il finanziamento di una scuola di eccellenza a cui possono accedere giovani neolauretati in materie scientifiche. «Il problema - ha spiegato Ruffinoni - e che adesso abbiamo circa 800 posizioni aperte per cui non troviamo professionalità valide». Ntt Data non si ferma a Milano. Infatti è presente in 8 città tra cui Napoli e Cosenza. «Con la pandemia - ha aggiunto l'ad- molti giovani laureati sono tornati nelle città di origine e ora fanno parte dei nostri organici. Al sud vogliamo crescere ancora e abbiamo un ottimo rapporto con l'Università di Calabria per la formazione di giovani professionisti dell'it.