Nuova Irpef, risparmi fino a 800 euro l'anno: ecco come cambia

Come saranno utilizzati gli 8 miliardi di tesoretto a disposizione per il taglio delle tasse degli italiani? Come ci siamo appena occupati sul Giornale.it, la maggior parte delle risorse verrà utilizzata per l'Irpef con una rimodulazione di aliquote e scaglioni (da 5 a 4).

Come cambia l'Irpef

Le 4 aliquote su cui stanno discutendo governo e partiti vanno dal 23% per i redditi fino a 15mila euro al 43% oltre i 55mila: in mezzo c'è il 25% della fascia 15-35mila e il 34% di quelli che guadagano fra 35 e 55mila euro l'anno. Il taglio di due punti percentuale riguarderebbe l'attuale aliquota del 27% e 4 punti in meno sarebbero tolti all'attuale del 38% con risparmi fino a 800 euro l'anno. L'obiettivo ambizioso del governo è di agevolare tutti i ceti ma avvantaggiando i redditi bassi fino ad assottigliarsi per quelli più alti.

Cosa succede con l'Irap

Il problema è che queste sforbiciate all'Irpef hanno un costo totale di 6 milardi ed i rimanenti due miliardi non basterebbero a tagliare anche l'Irap, fondamentale per le imprese: come riporta il Corriere, a questo punto non rimane che cancellare la tassazione " per tutte le imprese tranne le società di capitale " oppure una " maxi deduzione dell’Irap dall’Irpef per le piccole aziende ".

Le posizioni di Confindustria e sindacati

Secondo Confindustria, però, 8 miliardi sono pochi: ne servirebbero almeno 13 secondo quanto dichiarato dal presidente Bonomi a margine di un evento a Potenza. I sindacati, invece, premono affinché la riduzione favorisca pensionati e lavoratori dipendenti. La vicesegretaria della Cgil, Gianna Fracassi, afferma che " la legge di Bilancio contiene già moltissime misure a favore delle imprese ".

Cosa chiedono i partiti

La Lega vuole azzerare l’Irap per autonomi e partite Iva ma, durante l'incontro con il Ministro dell'Economia, Daniele Franco, è arrivata la richiesta di cancellare l'Iva beni di prima necessità: il totale del costo dell'operazione sarebbe di tre miliardi, abbastanza alto affinché tutto sia fattibile. Il Carroccio ha chiesto anche l'estensione della flat tax al 15% ai redditi con partita Iva fino a 100 mila euro l’anno e spendere le risorse rimanenti per abbassare l'Irpef. Pd e Leu, dal canto loro, credono che i 6 miliardi per il cuneo fiscale e il resto per le imprese potrebbe non bastare; i 5Stelle vorrebbero la flat tax sui lavoratori autonomi con uno scivolo di due anni per chi esce dal regime forfettario e supera i 65 mila euro di reddito.

Pil in crescita del 6%