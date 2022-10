Nuovi rialzi dei carburanti, vola il diesel. È allarme

Si registrano ancora aumenti sui prezzi dei carburanti. Come avevamo visto già alla fine di settembre, il segno più è tornato a interessare i listini dei prezzi della benzina alla pompa, e la tendenza non sembra cambiare. Dopo la crescita delle quotazioni internazionali registrate venerdì, specie per quanto riguarda il diesel, le compagnie hanno agito di conseguenza, tornando a far salire i costi.

Nello specifico, Eni ha deciso di aumentare di 3 centesimi il diesel. Stessa strada seguita anche da Ip, che ha aumentato di 3 centesimi non solo il diesel, ma anche la benzina. Q8 ha accresciuto di 3 centesimi la benzina e addirittura di 4 il diesel, mentre Tamoil, per il momento, ha aumentato di 1 centesimo il diesel.

Da un primo esame, dunque, si ricava che in queste ultime ore a crescere in modo particolare è proprio il diesel, che ha registrato i maggiori aumenti. Secondo quanto rifetisce Quotidiano Energia, che elabora i dati ricavati dal ministero dello Sviluppo Economico e aggiornati alle 8 di ieri (domenica 9 ottobre), attualmente il prezzo medio della benzina in modalità self si aggira intorno al 1,690 euro/litro, contro l'1,656 euro dello scorso venerdì. Se si considerano i vari marchi, il costo è compreso fra 1,661 e 1,708 euro/litro (no logo 1,674). Quanto al prezzo per il diesel in modalità self, siamo intorno a 1,836 euro/litro (contro 1,765 di venerdì), mentre le varie compagnie lo vendono tra 1,823 e 1,856 euro/litro (no logo 1,818).

Il costo sale quando andiamo ad analizzare il servito. La benzina si aggira intorno a 1,833 euro/litro (contro 1,802 dell'ultima volta). Le varie marche vanno da 1,754 e 1,913 euro/litro (no logo 1,729). Il diesel servito invece è dato a 1,972 euro/litro (1,908 lo scorso venerdì). Le compagnie applicano un prezzo che va da 1,914 a 2,051 euro/litro (no logo 1,869).

So chiude con i prezzi di Gpl e metano. Il costo del primo va 0,788 a 0,807 euro/litro (no logo 0,783), mentre il secondo è dato tra 2,816 e 3,451 (no logo 2,829).