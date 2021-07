Cambia la successione: come si può fare adesso

L’Agenzia delle Entrate potenzia le soluzioni online riservate ai contribuenti. Il Fisco ha inaugurato tre nuovi servizi per consentire ai cittadini di interagire con l’amministrazione tributaria senza dover fare lunghe code di fronte agli sportelli delle sedi territoriali. Da qualche ora è possibile presentare la dichiarazione di successione online con compilazione assistita, consegnare documenti via web e richiedere i certificati con gli estremi del codice fiscale o della partita Iva. Una politica adottata per venire incontro alla necessità di imprese e contribuenti privati e per permettere una migliore organizzazione delle attività all’interno degli uffici e del personale

Come si accede alle nuove modalità di comunicazione? Usare i nuovi servizi non richiede particolari competenze informatiche. L’invio di documenti, le domande di successione e il servizio per generare un codice fiscale possono essere effettuati senza installare software dedicati. Tutto ciò che l’utente deve fare è entrare tramite credenziali Spid, o con Carta d’identità elettronica (Cie), Carta nazionale dei servizi (Cns) o in alternativa con la propria utenza Fisconline. Nel caso del servizio di consegna di documenti ed istanze, ad esempio, l’utente identificato accede al servizio, dichiara se invia per proprio conto o per conto di altri, conferma i suoi contatti (indirizzo e-mail e telefono), seleziona il tipo di documento o di istanza che vuole inviare, fornendo eventualmente brevi informazioni, individua la struttura destinataria, carica il documento e lo invia. Una volta completati i controlli sui file (antivirus e formato), la procedura genera e rende disponibile in area autenticata la ricevuta. Documento da conservare per eventuali nuovi confronti con il Fisco o per far valere il rispetto di un termine.

Sarà più semplice anche la gestione di tutti gli aspetti tributari connessi all’apertura di una successione. Il nuovo servizio inaugurato dall’AdE consente di inviare via web la dichiarazione e la domanda di volture catastali è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Per accedere, basta inserire le proprie credenziali: un percorso guidato aiuta l’utente a riempire correttamente i campi, segnalando eventuali errori, mentre una nuova funzionalità permette di importare i dati in possesso dell’Agenzia. Viene inoltre offerto supporto alla compilazione tramite alcuni messaggi che segnalano in tempo reale l’inserimento di dati non corretti o documenti non conformi, sulla base delle informazioni in possesso del Fisco, per supportare il contribuente e aiutarlo a non commettere errori.

La facilitazione dei rapporti telematici tra contribuenti e Fisco passa anche dall’implementazione del portale web dell’Agenzia. L’area riservata del sito delle Entrate si è arricchita di nuovi servizi e funzionalità e diventa più semplice da fruire anche tramite smartphone e tablet. I cittadini potranno personalizzarla, aggiungendo tra i preferiti i servizi più utilizzati, e avvalersi di un nuovo motore di ricerca per trovarli più rapidamente. Una volta effettuato l’accesso, l’area riservata mostra una sezione “In primo piano” con le ultime novità fiscali più importanti e uno spazio in cui è possibile consultare eventuali notifiche personali, come le ricevute relative alla trasmissione di atti, le dichiarazioni, i versamenti e così via, oltre alla possibilità di impostare in brevissimo tempo le informazioni fondamentali del profilo utente (e-mail o Pec, telefono ecc.). L’assistenza online resterà sempre attiva e a portata di mano. Piccoli passi per semplificare la comunicazione con i cittadini. Una scelta che, sino a qualche tempo fa, non sarebbe stata affatto scontata.