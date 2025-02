Oniverse sfila in passerella con ricavi per 3,5 miliardi

Ascolta ora 00:00 00:00

Dici Calzedonia, ormai Oniverse, e immediatamente colleghi il mega gruppo della moda made in Verona attorno a cui orbitano la bellezza di otto marchi: appunto Calzedonia, Intimissimi, Intimissimi Uomo, Tezenis, Falconeri, Atelier Emé e Antonio Marras. Otto marchi che vendono a non finire in 5.732 punti vendita - di cui 3.798 all'estero, 1.934 in Italia e 88 nuove aperture l'anno scorso - e ben 59 Paesi. Tanto che il fatturato di Oniverse nel 2024 è cresciuto a doppia cifra, arrivando a sfondare la soglia di 3,5 miliardi, in aumento del 13,5% a cambi correnti (+15,4% a cambi costanti) rispetto ai 3,1 miliardi del 2023. Un giro d'affari, questo, che è riuscito a battere crisi e inflazione, rincari delle materie prime e scarsa propensione all'acquisto. La quota di fatturato prodotto all'estero ha raggiunto 2,2 miliardi.

Inarrestabile, il gruppo fondato nel 1986 da Sandro Veronesi - nel 2024 al 45esimo posto nella classifica di Forbes degli uomini più ricchi d'Italia, con un patrimonio di 2,1 miliardi - sforna, di stagione in stagione, collezioni su collezioni da uomo e da donna di calze, reggiseni, maglioni, vestiti, cappotti e chi più ne ha ne metta. Collezioni che non fanno a tempo a planare nelle vetrine e già sono negli armadi delle persone, complice un bel ventaglio di alternative, qualità dei prodotti e prezzi nel complesso accessibili. Non solo. Dietro a vendite e successi, anche investimenti - nel 2024 hanno superato 280 milioni, ripartiti in tutti gli ambiti di attività - e strategia di espansione.

L'azienda veronese non intende fermarsi. Al contrario mira a perseguire una politica di consolidamento sia retail sia tramite e-commerce della propria leadership nei principali mercati europei, continuando lo sviluppo anche in Paesi extraeuropei ritenuti interessanti. È così che, c'è da scommetterci, il nome Oniverse, ora ancora poco assimilato, finirà a esser sulla bocca di tutti. Questione di tempo. D'altronde il renaming ha appena due anni. Nel 2023 la decisione di lasciare alle spalle lo storico Calzedonia per abbracciare il nuovo Oniverse, scelto con riferimento - da una parte - all'inglese «universe», quindi a rappresentare l'universo del gruppo, composto dai suoi brand, persone e valori, e - dall'altra parte - all'anagramma del cognome del patron Veronesi, che ancora è alla guida, accompagnato oggi dai figli.

Nell'universo aziendale non solo moda, ma anche food&wine e nautica. Nel settore enogastronomico, il gruppo è presente con la catena di enoteche Signorvino (41 store e dieci in apertura nel 2025) e con Oniwines, progetto dedicato a valorizzare il vino italiano dalla vigna al bicchiere.

In campo nautico, invece, è

presente con Cantiere del Pardo, azienda storica diventata famosa per il suo Grand Soleil e oggi leader nella produzione di premium yachts con cui il gruppo naviga a vele spiegate anche con la Luna Rossa di Prada-Pirelli.