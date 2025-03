Open Fiber, piano da 10 miliardi. Via alle trattative con Fibercop

Ascolta ora 00:00 00:00

Da un lato c'è un bilancio ancora ampiamente in rosso, con una perdita che nel 2024 si è allargata a 364 milioni di euro (rispetto ai 234 milioni dell'anno precedente); dall'altra ci sono diverse buone notizie che provengono dal fronte Open Fiber. La prima è che il gruppo guidato dal presidente Paolo Ciocca (in foto) e dall'amministratore delegato Giuseppe Gola (assistito da Lazard) ha completato il processo di rifinanziamento da ulteriori 2 miliardi da parte degli azionisti e dal pool di banche nazionali e internazionali (assistite da Rothschild). Confermato anche il supporto del socio Macquarie (con il 40% mentre Cdp ha il 60%), che ha partecipato all'aumento di capitale con un contributo di 420 milioni (su un miliardo di apporto dei soci).

Ora, secondo quanto risulta a Il Giornale, lo scioglimento del nodo di finanziamento e aumento di capitale apre la strada alle trattative - dopo i primi abboccamenti iniziali - tra il consorzio guidato dal fondo americano Kkr da una parte e la coppia Cdp-Macquarie dall'altra per la possibile integrazione tra Open Fiber e Fibercop. Prospettiva che, inevitabilmente, può essere una svolta verso la sostenibilità per entrambe le aziende, per le quali i punti focali del negoziato riguarderanno in primis le aree nere (quelle più redditizie). Ulteriore indizio che le nozze possono davvero concretizzarsi è che Kkr non ha ancora scelto il sostituto dell'ex ad Luigi Ferraris, dimessosi oltre 50 giorni fa.

Ieri, intanto, il cda di Open Fiber ha

approvato il nuovo piano industriale che prevede ulteriori 10 miliardi di investimenti con orizzontefra il 2025 e il 2034. L'azienda, si legge in una nota, prevede di raggiungere il flusso di cassa positivo entro il 2028.