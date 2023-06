Orcel si scalda: "Farei un altro mandato"

Andrea Orcel non molla, ed è pronto a raddoppiare.L'amministratore delegato di Unicredit, infatti, si detto disponibile a un nuovo mandato alla guida del gruppo. Lo ha detto nel corso di un evento finanziario a Milano a 10 mesi dalla scadenza del suo mandato. «Amo il mio lavoro - ha confidato a chi lo intervistava - amo Unicredit e la mia squadra è stupenda». «Sicuramente - ha aggiunto - il lavoro non è finito, quindi se gli azionisti e gli investitori mi voteranno sono sicuramente disponibile» a proseguire. Del resto secondo Orcel «Unicredit ha molto valore in sé, dovevamo solo liberarlo e lo stiamo facendo».

Un messaggio chiaro a cui ne ha aggiunto un secondo rivolto soprattutto ai fautori delle acquisizioni. «Le banche che si concentrano sull'M&A invece che sull'esecuzione e sul valore che hanno all'interno commettono un grave errore». Del resto, secondo il manager, il percorso che porta alle nozze con uno o più rivali non è in discesa a causa di «difficoltà regolamentari e finanziarie» per procedere a grandi operazioni di fusione a livello europeo. Un lavoro, quello di Orcel, iniziato il 15 aprile di due anni fa. Designato nel gennaio del 2021 quale successore di Jean Pierre Mustier che aveva fatto un passo indietro nel novembre del 2020 non ricandidandosi alla guida del gruppo, Orcel non ha mai nascosto le sue perplessità sulle acquisizioni. Fallito il tentativo con Mps tra l'estate e l'autunno del 2021, l'ad di Unicredit ha sempre puntato sulla crescita interna, mettendo a punto nel dicembre del 2021 un piano al 2024 che prevedeva una remunerazione per gli azionisti da «almeno 16 miliardi». Sotto la guida di Orcel il gruppo ha chiuso il 2022 con un utile record di 5,2 miliardi e dopo i 2,1 miliardi realizzati nel primo trimestre dell'anno ha alzato le stime sul 2023 a 6,5 miliardi.