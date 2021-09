Occhio a questi prodotti: boom di rincari sulla spesa

Non bastavano gli aumenti sull'energia elettrica e sulla benzina di cui ci siamo occupati recentemente: la nuova batosta sugli italiani riguarda i rincari sui generi alimentari più comuni ed utilizzati.

Aumenti fra il 30 e 50%

Da una materia prima come la farina al pane, dalla pasta al riso per arrivare ai secondi (carne) e finire con caffè e cacao: per non farci mancare nulla, aumenti a tappeto praticamente su tutti i principali alimenti. È l'allarme lanciato dalle associazioni di categoria che denunciano un aumento delle materie prime a partire dai mercati internazionali che, come un effetto domino, si faranno sentire anche in Italia. L'Associazione Nazionale dei Panificatori Pasticceri denuncia aumenti consistenti: rispetto al luglio dello scorso anno, c'è già un +9,9% sul frumento duro e un +17,7% su quello tenero con valori record simili a quelli del 2008. Non è nulla, però, se paragonati agli oli di semi raffinati aumentati del 33% e al burro del 31%. Mal comune mezzo gaudio: questo fenomeno non è nazionale ma internazionale. " C’è poi l’aspetto degli aumenti dei consumi in particolare in un Paese vasto come la Cina – spiega Ivano Vacondio, presidente Federalimentare, a Repubblica - La maggior domanda ha influenzato le quotazioni soprattutto in questa fase di ripresa dei consumi nel post-pandemia ".

La speculazione internazionale

La responsabile agroalimentare di Cna (Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa), Elena Schina, segnala aumenti del 50% del costo del grano e dell’olio di semi che diventano un grosso problema sia per panettieri ma anche per i consumatori. " La semola di grano duro, utilizzata per produrre pasta e pane, è aumentata del 70%, quindi di conseguenza pastai e panettieri si trovano a dover aumentare i prezzi dei loro prodotti" spiega Fabio Fontaneto di Cna, produttore di pasta fresca, a Cronacaqui. Non è finita, perché i rincari potrebbero superare il 10-15% penalizzando i ceti meno abbienti. " Sicuramente ora c’è una grande speculazione a livello internazionale – aggiunge - la Russia preferisce vendere le semole alla Cina che a noi" . Altri fattori che hanno fatto letteralmente lievitare i costi riguardano le coltivazioni del grano, notevolmente ridotte negli ultimi anni, ed un consumo di pasta mai così elevato. " Di conseguenza i rincari sono anche in parte dovuti alla solita legge della domanda e dell’offerta" .

" Questi fattori stanno facendo esplodere il mercato – sottolinea Vacondio - I prezzi dei cereali sono saliti del 30-50% rispetto a un anno fa e non si tornerà indietro tanto facilmente ". Sotto osservazione anche il latte ed i suoi derivati, così come gli allevamenti che dovranno pagare prezzi più alti per far mangiare i propri animali.

"Si rischia l'inflazione"