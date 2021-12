Ecco la classifica dei panettoni: i migliori al supermercato

Che Natale sarebbe senza panettone? Il tipico dolce lievitato di origini milanesi tornerà, tra pochi giorni, sulla tavola di milioni di italiani. Molti scelgono prodotti artigianali, ma la maggior parte dei consumatori (quasi 7 milioni di famiglie) si affida alla grande distribuzione. Come ogni anno, il sito Altroconsumo ha stilato la classifica dei migliori panettoni venduti nei supermercati. L’associazione ha testato e assaggiato dodici prodotti, incoronando due vincitori a pari merito: il panettone Maina e il panettone Vergani.

Gli esaminatori (e degustatori) hanno valutato diverse caratteristiche: si va dalla completezza delle informazioni riportate sull’etichetta alla qualità (e quantità) degli ingredienti utilizzati. I panettoni sono stati poi assaggiati dai consumatori e in seguito giudicati da un gruppo di esperti, per le proprie valutazioni, ha tenuto conto della presentazione, dell’aspetto e dell’aroma di ogni dolce. Ad aggiudicarsi il gradino (condiviso) più alto del podio sono il panettone Vergani, con un costo medio di 13,95 euro, e il panettone Maina, con un costo medio di 5,32 euro. Per via di questa differenza di prezzo, il secondo ha ricevuto anche il bollino di “Migliore acquisto”. Al secondo posto si classifica il panettone classico a marchio Coop, venduto in media a 5,15 euro, mentre a chiudere i primi tre posti è il panettone classico Bauli, acquistabile a 5,75 euro.

I prezzi dei dodici dolci valutati oscillano tra i 3 euro del panettone Conad ai 16 euro di quello a marchio Galup. I parametri presi in considerazione per valutare i dolci sono: tichetta; 2) analisi di laboratorio (frutta, peso, tuorlo d’uovo, burro, presenza di lieviti e muffe, conservazione); 3) assaggio dei consumatori (aspetto, odore, consistenza, piacevolezza, aroma); 4) assaggio degli esperti (aroma e gusto, aspetto esterno, aspetto interno, presentazione). Di seguito, la classifica completa di Altroconsumo: