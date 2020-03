"Pensioni? Abbiamo soldi fino a maggio". Come stanno davvero le cose

Le parole in questo momenti sono importanti. Un errore di comunicazione può generare confusione, smarrimento, dubbi e perplessità. È bastata la bozza appena sussurrata di un decreto per far scattare un esodo senza precedenti verso Sud con relativi contagi di questi ultimi giorni. Ed è per questo motivo che le istituzioni negli ultimi giorni cercano (a volte con pessimi risultati) di misurare le parole. Basti pensare ai tentennamenti dello stesso Borrelli sul vero numero dei contagiati e gli attacchi poi subiti da Pd e 5S. In questa ora buia la cautela non riguarda solo la comunicazione delle informazioni di carattere sanitario, ma anche quelle che riguardano le tasche degli italiani. Un argomento da maneggiare con cura è quello che riguarda le pensioni. Il pagamento degli assegni, il nuovo calendario delle poste per il ritiro della liquidità in rigoroso ordine alfabetico su più giorni da qui a maggio è stato varato come misura fondamentale per rasserenare i milioni di pensionati che non possono recarsi fisicamente allo sportello nello stesso giorno violando così le norme anti Covid 19.

A far salire però la tensione c’ha pensato un’uscita piuttosto avventata del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, che ai microfoni di Di Martedì (qui il video) ha definito così la situazione di cassa dell’istituto di previdenza sociale in questa fase così delicata: “ Abbiamo i soldi per pagare le pensioni fino al momento in cui è stato sospeso il pagamento dei contributi. Fino a maggio non c'è un problema di liquidità, anche perché possiamo accedere a un tesoretto che è il Fondo di tesoreria dello Stato. Immagino che ad aprile ci sarà un altro decreto che dovrà dire cosa succederà alla sospensione dei contributi ”.