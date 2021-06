I maxi-assegni delle pensioni: fascia per fascia tutte le cifre

Una piccola buona notizia per chi è in pensione ed ha almeno 64 anni. Sta per arrivare, infatti, la quattordicesima Inps. L'importo, che verrà corrisposto con la pensione di luglio, varia dai 336 ai 655 euro. Una cifra che non cambia la vita ma può aiutare in questo difficile momento segnato dalla crisi economica.

I requisiti

L'importo della quattordicesima viene stabilito dall’Inps e viene calcolato in base agli anni di contributi e al reddito. Il pagamento viene effettuato direttamente dall’istituto previdenziale, senza presentazione di alcuna domanda. La quattordicesima una tantum, va sottolineato, non spetta agli invalidi civili e ai pensionati sociali. La riceveranno, invece, i pensionati che hanno almeno 64 anni che dispongono di un reddito complessivo fino a un massimo di 1,5 e 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld). Tramite lo stesso intervento è stato aumentato l’importo della somma aggiuntiva per coloro che hanno un reddito complessivo pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fpld.

Si ricorda, infine, che la quattordicesima è liquidata sulla rata pensionistica di luglio per quanti perfezionano i requisiti entro il 31 luglio 2021. Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico dal 1° agosto in poi, la corresponsione verrà effettuata sulla rata di dicembre.

A chi spetta

L’importo aggiuntivo per i pensionati con assegno fino a 1,5 volte il trattamento minimo varia in base agli anni di contributi. Ecco le categorie:

- gli ex lavoratori dipendenti con oltre 25 anni di contributi versati e gli ex lavoratori autonomi con oltre 28 anni di contributi avranno 655 euro

- agli ex lavoratori dipendenti con almeno 15 anni di contributi versati e agli ex lavoratori autonomi con almeno 18 anni di contributi spettano 437 euro.

- gli ex lavoratori dipendenti dai 15 ai 25 anni di contributi versati e gli ex lavoratori autonomi dai 18 ai 28 anni di contributi potranno contare su 546 euro

Cifre leggermente diverse per i pensionati con assegno fino a 2 volte il trattamento minimo. In questo caso, infatti, la quattordicesima si calcola in base agli anni di contributi:

- agli ex lavoratori dipendenti con oltre 25 anni di contributi versati e agli ex lavoratori autonomi con oltre 28 anni di contributi potranno godere di 504 euro

- agli ex lavoratori dipendenti con almeno 15 anni di contributi versati e agli ex lavoratori autonomi con almeno 18 anni di contributi arrivano a 336 euro

- gli ex lavoratori dipendenti dai 15 ai 25 anni di contributi versati e gli ex lavoratori autonomi dai 18 ai 28 anni di contributi avranno 420 euro.