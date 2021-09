Ecco il calendario del pagamento delle pensioni

Gli uffici di Poste italiane sono impegnati, a pieno ritmo, nel pagamento delle pensioni di ottobre 2021. Il calendario per i possessori di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution è partito lunedì 27 settembre e si concluderà venerdì primo ottobre. Per chi ha la carta Postamat, la Carta libretto o di Postepay Evolution c’è la possibilità di prelevare la pensione dagli oltre 8mila bancomat presenti sul territorio nazionale, evitando così le file presso gli sportelli postali. Come al solito, i pagamenti sono effettuati in ordine alfabetico. Lunedì scorso hanno prelevato il denaro in contanti i pensionati le cui iniziali dei cognomi vanno dalla A alla C. Martedì 28 settembre è toccato alle persone con le iniziali dalla D alla G, oggi a quelle dalla H alla M, domani dalla N alla R e, infine, il primo ottobre si recheranno agli uffici postali i pensionati i cui cognomi cominciano con la S fino quelli in cui inziano con la Z.

Poste italiane garantisce un importante servizio per i pensionati dai 75 anni in poi: Questi cittadini hanno la possibilità di richiedere il pagamento domiciliare, delegando al ritiro i carabinieri assegnati a questo incarico. Intanto, il mese di ottobre si è rivelato propizio per alcune categorie di pensionati, i quali hanno ricevuto un aumento nel cedolino. Ma di chi si tratta in particolare? A ricevere il beneficio sono stati quei cittadini a cui, rientrando nei requisiti di reddito, spetta il rimborso a credito per aver presentato il modello 730.

Per ciò che riguarda i rimborsi, invece, il governo rassicura i contribuenti: non si verificheranno ritardi. La procedura prevede, per chi ha presentato la dichiarazione dei redditi dopo la metà del mese di settembre, che il rimborso o conguaglio avverrà con il pagamento della pensione di novembre, quindi il mese prossimo. Inoltre, è stato elargito l’assegno per nucleo familiare per chi ha figli a carico. Le cifre aggiuntive variano da un minimo di 37,50 euro ad un massimo di 55 euro in base al numero di figli. Per quelle più numerose si possono raggiungere anche somme superiori ai 200 euro.