Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig hanno vinto il Nobel per l’Economia 2022 grazie alle loro ricerche sulle banche nei contesti di crisi finanziaria. I loro studi hanno dato un apporto nello stabilire il ruolo degli istituti bancari nei cicli economici, mettendo l’accento sui periodi di congiuntura economica sfavorevole.

Secondo i risultati ottenuti occorre evitare che le banche possano fallire e diventa lecito garantirne la sopravvivenza con tutti gli strumenti utili per impedire ricadute su tutta l’economia.

Il Nobel per l’Economia (che non è un vero e proprio Nobel)

Il Premio Nobel è stato istituito dal chimico svedese Alfred Berhnard Nobel che ha destinato parte del suo patrimonio al riconoscimento a lui intitolato. Ogni anno vengono assegnati Nobel per la chimica, la fisica, la letteratura, la medicina (o la fisiologia), la pace e le scienze economiche. Tuttavia, tecnicamente, quest’ultimo non è un Premio Nobel prettamente detto: mentre gli altri 5 riconoscimenti sono stati voluti da Nobel nel 1895, quello per le scienze economiche è stato istituito nel 1968 dalla Banca centrale svedese che si fa carico di finanziarlo. Viene assegnato dall’Accademia reale svedese delle scienze al pari di tutti gli altri ma è subentrato in memoria di Nobel soltanto successivamente.

Per cercare il nome di un italiano che si è aggiudicato il Nobel per l’Economia occorre fare scorrere il calendario all’indietro fino al 1985, quando Franco Modigliani è stato insignito del riconoscimento per le sue ricerche sul risparmio delle famiglie e sui mercati finanziari.

Come funziona il Nobel

I nomi dei vincitori vengono di norma resi noti durante tra il mese di settembre e il mese di ottobre di ogni anno per poi essere consegnati il 10 dicembre, ovvero il giorno in cui Nobel è passato a miglior vita (è deceduto a Sanremo nel 1896).

La decisione dell’Accademia reale svedese delle scienze non è appellabile e al vincitore di ogni categoria viene data una medaglia, un diploma è un premio di circa 10 milioni di corone svedesi, 910mila euro circa.