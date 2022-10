Nobel per la pace 2022, premiati l'attivista bielorusso Bialiatski e due Ong (una russa e una ucraina)

Non è andato al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, come in molti avevano pronosticato alla vigilia, ma sulla scelta dei nomi per il nuovo nobel della pace la guerra in Ucraina ha pesato molto. Infatti il comitato per il nobel ha scelto di conferire l'onorificenza a un attivista bielorusso, a un gruppo russo che si occupa di diritti umani e a un'organizzazione ucraina.

Si tratta, rispettivamente, di Ales Bialiatski, uno dei principali oppositori del presidente bielorusso Alexandar Lukashenko, del gruppo russo Memorial e del centro ucraino per le libertà civili. Una chiara scelta quindi di porre in primo piano quanto sta accadendo non solo in Ucraina, ma anche in generale nei tre Paesi maggiormente coinvolti nel conflitto.

Chi è Ales Bialiatski

"Ales Bialiatski – si legge nel comunicato del comitato per il nobel della pace in cui sono state spiegate le motivazioni – è stato uno degli iniziatori del movimento democratico emerso in Bielorussia a metà degli anni '80. Ha dedicato la sua vita alla promozione della democrazia e dello sviluppo pacifico nel suo Paese d'origine. È stato incarcerato dal 2011 al 2014. A seguito di manifestazioni su larga scala contro il regime nel 2020, è stato nuovamente arrestato ed è ancora detenuto senza processo. Nonostante le enormi difficoltà personali, Bialiatski non ha ceduto di un centimetro nella sua lotta per i diritti umani e la democrazia in Bielorussia”.

Il nobel, come detto, è anche andato anche all'associazione russa Memorail. Attiva dal 1987, quando era ancora in vita l'Unione Sovietica, la scelta è stata motivata dal comitato per via dell'attivismo in favore dei diritti umani in Russia. "Memorial – si legge ancora tra le motivazioni – dopo il crollo dell'Urss è diventata la più grande organizzazione per i diritti umani in Russia, ha creato un centro di documentazione sulle vittime dell'era stalinista e ha raccolto e sistematizzato informazioni sull'oppressione politica e sulle violazioni dei diritti umani in Russia”.

Per quanto riguarda invece il centro ucraino per le attività civili, la motivazione è incentrata sia sul lavoro svolto in patria e sia su quanto accaduto dall'inizio della guerra attualmente in corso. “Dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022 – si legge – il Center for Civil Liberties si è impegnato a identificare e documentare i crimini di guerra russi contro la popolazione civile ucraina. In collaborazione con partner internazionali, il centro svolge un ruolo pionieristico al fine di far rispondere i colpevoli dei loro crimini”.