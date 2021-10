Il piano dell'Inps: chi può andare via prima (e con quale assegno)

In pensione anticipata a 63-64 anni con la quota contributiva e rilasciando la parte retributiva a 67 anni: è l'ipotesi lanciata da Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, durante l'audizione in commissione Lavoro alla Camera sulle proposte di legge del dopo Quota 100 e che permettono l'accesso anticipato per andare in pensione.

A cosa si lavora

Tridico ha affermato che si sta pensando ad un'anticipazione " sulla base di ciò che il lavoratore ha creato fino a quel momento attraverso la sua contribuzione ", che quindi " potrebbe essere l'altra gamba di Ape sociale ". Tridico ha chiarito che una prestazione di importo pari alla quota contributiva di pensione che prevede l'anticipazione della sola quota contributiva a 63-64 anni, rilasciando la parte retributiva a 67 anni " consentirebbe una certa flessibilità nell'età di accesso alla pensione, una anticipazione e potremmo definirla una sorta di Ape contributiva ". Dal punto di vista finanziario, il presidente dell'Inps ha assicurato che è qualcosa di assolutamente fattibile dal punto di vista finanziario, " non grava sui conti dello Stato, si potrebbe prevedere un periodo minimo di contribuzione di 20 anni, e aver maturato una quota contributiva di pensione pari a 1,2 volte l'assegno sociale ".

Ecco i costi

Parlando di costi, la proposta che prevede la pensione anticipata con 41 anni di contributi, a prescindere dall'età, costerebbe 4,33 miliardi nel 2022, per arrivare a 9,3 miliardi nel 2030 ", ha aggiunto durante i lavori in commissione Lavoro alla Camera.

Quali sono i meccanismi

Continuando ad illustrare l'ipotesi dell'Inps, Tridico ha sottolineato che la prestazione spetterebbe " fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia, a 67 anni ": in pratica di anticiperebbe la prestazione per 3 o 4 anni a seconda di come il legislatore deciderà di mettere l'asticella di accesso. Per il presidente dell'Istituto si potrebbero, inoltre, " prevedere anche meccanismi di staffetta generazionale, anche in relazione a contratti part time " mentre la misura non sarebbe compatibile con altri redditi o indennizzi. Nelle simulazioni dell'Inps ed illustrate dal suo presidente, il costo sarebbe "abbastanza contenuto garantendo un buon numero di accessi alle pensioni: le stime parlano di " circa 50mila il primo anno, 66mila il secondo, 87mila il terzo anno, per un costo nel primo anno pari a 453 milioni, 935 nel secondo, 1.134 nel terzo, ma il costo - ha precisato - è dovuto unicamente all'anticipazione di cassa dei flussi ".

Come risponde la Cisl