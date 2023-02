Poste ora vende luce e gas. E in bolletta premia i risparmi

La parola chiave è diversificare. E Poste Italiane, in questo senso, ha da tempo allungato la sua lista di servizi tra telefonia, servizi finanziari, pagamenti e, da ieri, anche alla fornitura di luce e gas con la neonata Poste Energia. L'iniziativa fa parte del piano 24SI Plus, che si era posto l'obiettivo di allargare ancora di più il raggio d'azione della società guidata dall'ad Matteo Del Fante. In un contesto di bollette energetiche alte, nonostante il recente calo del costo del gas, Poste entra nel mercato con una proposta competitiva. Il prezzo della materia prima luce e gas dell'offerta, infatti, è bloccato per 24 mesi: nell'offerta, valida fino al 7 marzo, si paga 0,29 euro al kilowattora per la luce e 1,055 a metro cubo standard per il gas. Le opzioni di pagamento sono due: quella tradizionale, con importo variabile in base a quanto consumato nel mese, e quella a rata fissa che viene calcolata sulla base dei consumi dell'anno precedente. Si pagherà quindi lo stesso importo mensile per 12 mesi, pianificando le spese energetiche sul bilancio familiare senza sorprese. Alla fine dell'anno la rata verrà ricalcolata per l'anno seguente, in aumento o in calo, in base ai consumi effettivi: se il consumo sarà inferiore, si potrà scegliere tra uno sconto sulla nuova rata o un rimborso; se saranno superiori, si spalmeranno sulla rata dei 12 mesi successivi.

Una configurazione che sembra voler andare incontro a tutti quelli che vogliono mettersi al riparo dalle oscillazioni del prezzo del gas, che a causa della guerra nell'ultimo anno ha avuto il picco in estate intorno ai 340 euro al megawattora e ora staziona intorno ai 50. Ma l'iniziativa di Poste ricalca anche un po' quello che il governo ha lasciato intuire di voler fare, attraverso le recenti dichiarazioni del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che in vista di aprile sta pensando di ricalibrare gli aiuti alle famiglie in modo da incentivare i comportamenti più virtuosi sul fronte dei consumi.

«Con il lancio di Poste Energia completiamo il processo di ampliamento della gamma di servizi ai clienti di Poste Italiane», ha spiegato Del Fante, offriamo un servizio «vicino alla nostra filosofia perché è trasparente, prevedibile, innovativa e sostenibile». L'energia elettrica venduta proviene al 100% da fonti rinnovabili prodotte in Italia e le emissioni di anidride carbonica del gas immesso al consumo sono compensate totalmente (tramite l'acquisto di crediti di carbonio per la partecipazione a programmi di riduzione delle emissioni). Il servizio che, da ieri, Poste offre a tutti gli italiani è già stato testato dalla scorsa estate in un'offerta riservata ai suoi dipendenti. Le adesioni in pochi mesi, specifica il gruppo, hanno raggiunto il traguardo di oltre 50mila contratti sottoscritti (su 121mila addetti totali). L'obiettivo dell'azienda è di arrivare a 1,5 milioni di clienti entro il 2025.

Per sottoscrivere l'offerta ci si può rivolgere a tutti gli uffici postali, al sito di Poste italiane e sulla app PostePay e Banco Posta.