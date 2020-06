Bruxelles e dem gelano Conte: "mannaia" dell'Ue per le tasse

In un'ampia concentrazione di programmi economici incerti, rimodulazione delle tasse, proposte vaghe e generale inadeguatezza il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, finiti gli Stati Generali, era riuscito a infilare una proposta che poteva aver, nel complesso una sua razionalità: il taglio delle aliquote Iva, pensato chiaramente in maniera temporanea e non strutturale, al fine di dare ristoro al ceto medio, abbattere la tassa più regressiva tra quelle presenti nell'ordinamento italiano e seguire la strada già battuta dalla Germania di Angela Merkel, che ha dedicato a una manovra del genere 20 miliardi di euro.

Il problema dell'idea di Conte è che il presidente del Consiglio non ha voluto assumersi la responsabilità di inserire la manovra, come sarebbe stato lecito, nei decreti volti a rilanciare l'economia nazionale e rivelatisi sino ad ora farraginosi e incompleti ma coltivato la speranza di poter sfruttare il Recovery Fund europeo. Sul tema dell'Iva e del Recovery Fund Conte porta avanti un gioco delle tre carte e lo sa bene. In primo luogo, era presente in prima persona al Consiglio Europeo in cui il fondo Next Generation Eu ha preso la sua forma iniziale e ha potuto ben ascoltare (mancando proposte reali italiane) la destinazione dei fondi: " I settori immaginati nei piani della Commissione sono molti, e in testa quello turistico che ha subito i danni maggiori. Poi il commercio, le energie rinnovabili, il sistema industriale, il digitale, le costruzioni, la mobilità anche alternativa, il comparto agricolo e quello sanitario ", scrive Il Tempo.

Per un intervento di questo tipo servirebbe una coraggiosa manovra economica, e qui veniamo al secondo punto. Conte sa che le regole comunitarie sul rapporto deficit/Pil e sul debito sono state solo sospese, non annullate, e che l'esecutivo M5S-Pd si regge su un compromesso "europeista" e sull'impossibilità di deludere mandarini e alti papaveri di Bruxelles. Non a caso, uno di questi, nostro connazionale, il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli ha storto il naso di fronte alla prospettiva di un taglio delle tasse: più che focalizzarsi sugli interventi specifici, ha spiegato intervistato da Il Messaggero, bisognerebbe concentrarsi " sull'idea di futuro che abbiamo in mente. Nessuno si tirerà indietro, neppure al Nord, se vi saranno scelte chiare di investimenti per le future generazioni. Noi le stiamo indebitando e dobbiamo restituire loro un mondo più green, una scuola più moderna, l'accesso alla rete per tutti, una sanità a portata di mano, e più lavoro per giovani e donne ". Una risposta tutto sommato pilatesca, ma che sa di sostanziale scomunica alla proposta del premier. Niente tagli alle tasse né ora né in futuro, per quanto molto spesso una fiscalità favorevole sia un presupposto fondamentale per tutte le manovre immaginifiche che Sassoli ha in mente, rappresentando le tasse un forte freno agli investimenti delle imprese e all'iniziativa economica dei cittadini.