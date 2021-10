Processo Ubi Banca, assolti gli ex vertici

Tutti assolti gli ex vertici di Ubi Banca nel processo sulle presunte irregolarità nella passata gestione dell’istituto prima della fusione con Intesa Sanpaolo. Lo ha deciso il tribunale di Bergamo dopo quasi dieci ore di camera di consiglio. La decisione dei giudici del Tribunale di Bergamo è arrivata dopo circa 10 ore di camera di consiglio. Assolto il banchiere Giovanni Bazoli e l'ex ad di Ubi Victor Massiah. Entrambi erano imputati per i reati di ostacolo agli organismi di vigilanza e presunte interferenze illecite in vista della formazione dell'assemblea del 2013.

L’ex consigliere delegato Victor Massiah è stato assolto dall’accusa di ostacolo all’autorità di vigilanza perché "il fatto non sussiste" e prosciolto dall’accusa di illecita influenza in assemblea per intervenuta prescrizione; l’ex presidente del consiglio di Sorveglianza Andrea Moltrasio e l’ex presidente del consiglio di Gestione Emilio Zanetti sono stati assolti nel merito da entrambe le accuse, perché il fatto non sussiste dal reato di ostacolo all’autorità di vigilanza e per non aver commesso il fatto dal reato di vigilanza e illecita influenza in assemblea, in relazione all’assise di Ubi Banca del 20 aprile 2013. Quest’ultimo reato per il pm di Bergamo, Paolo Mandurino, si è prescritto a giugno di quest’anno. La procura di Bergamo aveva chiesto per Massiah una condanna a 5 anni di reclusione, per Moltrasio a 5 anni e 10 mesi e per Zanetti a 5 anni e 10 mesi con una multa di 10mila euro. Alla luce della prescrizione del reato di illecita influenza in assemblea, in fase di repliche, il pm aveva chiesto una riduzione di 6 mesi delle richieste di condanna già avanzate. Il tribunale ha assolto gli imputati. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.