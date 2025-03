A Prysmian l'americana Channell. Operazione da 950 milioni di euro

Ascolta ora 00:00 00:00

Prysmian fa shopping in America. Il gruppo milanese, specializzato nella produzione di cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni, ha annunciato l'acquisizione di Channell Commercial Corporation, storica realtà statunitense specializzata in soluzioni integrate per la connettività. Il valore dell'operazione è di 950 milioni di dollari, salvo aggiustamenti, a cui potrebbe sommarsi un earn-out (pagabile all'avveramento di alcune condizioni) fino a 200 milioni, legato al raggiungimento di specifici obiettivi di marginalità lorda (Ebitda) nel 2025. Si tratta della prima grande transazione di Prysmian nel segmento delle soluzioni digitali. Un'operazione strategica, destinata a rafforzare la presenza del gruppo nel mercato nordamericano e a consolidarne il posizionamento lungo la filiera del digitale. Il deal sarà finanziato attraverso un mix di debito e capitale proprio, che comprenderà anche l'emissione di obbligazioni ibride e la cessione di azioni proprie.

Channell, fondata nel 1922 e con sede a Rockwall, in Texas, impiega circa 1.000 dipendenti e gestisce tre impianti produttivi tra Texas, Nevada e California. Il suo portafoglio comprende custodie per connessioni in plastica e metallo, connettori per fili in rame, sistemi di gestione per la fibra ottica e soluzioni per la gestione termica. Prodotti destinati a una clientela appartenente alla fascia alta delle telecomunicazioni, dell'energia, broadband e utility.

«L'acquisizione ha dichiarato Massimo Battaini (in foto), ceo di Prysmian segna una tappa fondamentale nel nostro percorso di evoluzione: da semplice produttore di cavi a fornitore di soluzioni digitali integrate». Grazie alla sinergia tra il portafoglio tecnologico di Channell e la rete commerciale globale di Prysmian, il gruppo punta a cavalcare la crescita strutturale in atto su data center, fibra ottica e 5G negli Stati Uniti e in Europa.

Per Prysmian, il deal rappresenta, oltre che un'espansione geografica, anche un passo verso la verticalizzazione dell'offerta, con l'obiettivo di ottenere un'esposizione a segmenti con una maggiore marginalità.

Dal canto suo, invece, Bill Channell Jr, ceo e proprietario dell'azienda americana, ha definito l'intesa «una giornata storica» per Channell. «Sono certo ha detto che Prysmian rappresenti la nuova casa ideale per la nostra azienda».