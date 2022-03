Il figlio dell'oligarca russo anti Putin: "Adesso basta..."

Le sanzioni occidentali nei confronti della Russia potrebbero essere meno efficaci del previsto. E non solo per l’effetto boomerang che rischiano di generare nel medio-lungo periodo all’economia globale. Lo strumento scelto per punire Mosca, infatti, va a colpire quella parte di popolazione russa che ha rapporti commerciali con l’estero.

Allarme sanzioni

È questo, in sostanza, il grido di allarme lanciato da Andrey Yakunin. Non una persona qualunque, ma il magnate russo figlio dell’oligarca Vladimir, ex Kgb un tempo molto vicino a Putin. Nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano Il Tempo, l’imprenditore di fama internazionale attivo negli hotel di lusso ha spiegato che, in situazioni critiche, tutte le aziende e tutti gli operatori economici sono colpiti, " specialmente le aziende che lavora no nell'ambito dell'ospitalità e del turismo e tanto più le società che lavorano in un mondo globale e hanno interessi in Russia".

Yakunin, cofondatore del gruppo Viym, ha investito un po’ in tutto il mondo, Italia compresa. L’ultimo progetto, in Umbria, a Perugia, consiste nella ristrutturazione di un castello accompagnata dalla costruzione di un resort con campo da golf. Costo totale: 150 milioni di euro. Un investimento che, tuttavia, rischia di non dare frutti sperati a causa del conflitto esploso in Ucraina. " Ci sono delle vite umane che vengono spezzate da quello che sta succedendo e questa è la cosa più drammatica. In Russia ci sono persone che si stanno opponendo a questa guerra, o come preferiamo chiamarla, e io sono una di queste ", ha subito precisato Yakunin.

L’"altra" Russia

In Russia, ha spiegato Yakunin, non tutti sono favorevoli all’operazione militare speciale attualmente in corso in Ucraina. " Ci sono persone che si stanno opponendo a questa guerra, o come preferiamo chiamarla, e io sono una di queste. Ovviamente esprimo una mia opinione personale ", ha precisato l’imprenditore. Il quale ha evidenziato di aver avuto contatti, tramite gruppi Whatsapp, con persone in Ucraina, amici e conoscenti. " Con l'azienda stiamo cercando di collaborare alle iniziative di solidarietà. Saremo lieti di supportare tutte le azioni di sostegno e aiuto alle popolazioni ucraine ", ha detto.

Tornando alla spada di Damocle delle sanzioni e al clima che si respira in Russia, Yanukin ha una visione molto precisa. A detta dell’imprenditore, nel suo Paese esisterebbe circa un 20% di persone - gli appartenenti alla classe media - che subirebbe il peso maggiore e peggiore delle suddette sanzioni. Il motivo è semplice: sono questi i russi che viaggiano oltre confine e hanno interessi economici internazionali. Il restante 80% dei russi, al contrario, solitamente non si muove dal proprio Paese e, visto che in Russia gli scambi monetari si continuano a fare, non sono colpiti più di tanto dalle sanzioni.