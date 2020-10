"Qui siamo in 90 al ristorante". Arriva la polizia: finisce male

Le proteste dei ristoratori, che con il Covid rischiano di perdere tutto, a volte vanno oltre. Superano una soglia che il diritto consentirebbe. E, anche se pacifiche, si trasformano in una violazione della legge. Un caso del genere è accaduto a Pesaro. Qui la polizia ha fatto irruzione intorno alle 20:30 in un ristorante dove era stata organizzata via social una cena con 90 persone in segno di protesta per l’ultimo Dpcm che stabilisce la chiusura alle 18 di bar e ristoranti.

Il proprietario del locale si è rifiutato di chiudere all’ora stabilita ed ha accolto alcuni clienti. La situazione non è passata inosservata dalle forze dell’ordine. All’arrivo della polizia, l'imprenditore ha cercato di impedire l’accesso agli agenti che sono poi entrati da una porta laterale. Mentre la gente ha continuato a mangiare urlando: "Unitevi a noi" . Il gestore ha garantito ai clienti la cena fino al dolce. Il tutto in barba alle norme varate dal governo.



"Potete arrestarmi, ma io non chiuderò mai" , ha dichiarato agli agenti. L’irruzione è stata seguita in diretta social su un’emittente locale e su profili privati. Poco prima centinaia di persone, lavoratori e titolari di bar, ristoranti e palestre, erano scesi in piazza per una manifestazione autorizzata dal prefetto, che ha accolto una delegazione dei manifestanti. Successivamente il ristorante, che si chiama "La Macelleria", è stato chiuso.

Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ha condannato su Facebook la cena di protesta. "Un fatto gravissimo. Un conto è manifestare legittimamente e pacificamente e un’altra è fare queste pagliacciate pericolose contro la legge. Polizia Locale, polizia di Stato e carabinieri sono già sul posto e ho chiesto al prefetto massima durezza contro un atteggiamento inaudito. A Pesaro la legge si rispetta sempre, a maggior ragione durante una pandemia. Tra altro - sottolinea - con questa iniziativa infelice si rischia di rovinare la manifestazione di tante persone che hanno espresso in piazza il proprio disagio e la propria paura per il futuro" .

Il ristorante "La Macelleria" di Pesaro è stato aperto al pubblico meno di un mese fa. Solo un mese di affari e momenti di convivialità. Poi il disastro. Il coronavirus che dilaga e l’ordine di chiudere tutto nel tardo pomeriggio. Una questione che non è piaciuta troppo al titolare. Nelle prossime ore il governo varerà il cosiddetto decreto Ristoro. Quel documento che spiegherà, nero su bianco, quali saranno le misure a sostegno delle imprese azzoppate da questo semi lockdown. Sono centinaia di migliaia. E riceveranno (si spera presto) il nuovo contributo a fondo perduto che l’esecutivo si appresta a mettere in campo.