Rdc, in provincia di Napoli si spende quasi quanto al Nord

Nella sola provincia di Napoli i fondi destinati ad alimentare il reddito di cittadinanza sarebbero quasi sullo stesso livello di quelli che vengono elargiti nell'intero Nord Italia. Risulta dai dati raccolti dall'Osservatorio Inps sul Rdc. La misura fortemente voluta dal Movimento CinqueStelle solo a Napoli e dintorni avrebbe avuto un peso complessivo di 105,3 milioni di euro, a fronte dei 107,7 milioni di euro spesi per tutto il settentrione del Paese.

Il report rivela che a marzo i percettori sono stati complessivamente 446mila italiani residenti a Napoli e in provincia (in tutto oltre 166mila nuclei familiari). Nel Nord del Paese, invece, i beneficiari della misura grillina sarebbero risultati all'incirca 432mila, per un totale di oltre 221mila famiglie. L'importo medio dell'assegno del reddito di cittadinanza sarebbe stato superiore per le famiglie residenti nella provincia di Napoli (la media si è assestata sui 631,88 euro) rispetto a quanto fatto registrare nel Settentrione, dove la media dell'assegno è risultata pari a 486 euro.

Complessivamente, si legge ancora nella nota, i nuclei familiari che hanno beneficiato di Rdc e Pdc (pensione di cittadinanza) nel mese di marzo sono stati 1,15 milioni: di questi 1,05 milioni sono risultati percettori del reddito di cittadinanza e 99mila beneficiari della Pdc. Nel complesso si tratta di 2,57 milioni di cittadini italiani, per un importo medio erogato dall'Inps pari a 553 euro a famiglia. L'importo speso nel terzo mese dell'anno è risultato essere pari a 637,5 milioni. I nuclei familiari composti da un unico elemento, invece, sono 503.296, pari al 43,64% del totale.