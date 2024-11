Renfe debutta in Italia. Sale la sfida dei binari

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mercato ferroviario italiano ha ufficialmente tre player. A due mesi dalle indiscrezioni raccolte da il Giornale, il gruppo spagnolo Renfe è entrato nel capitale di Arenaways, brand ferroviario italiano (da tempo in azione per ricavarsi uno spazio nel Belpaese), controllato da Longitude della famiglia Arena. Un terzo incomodo (di peso) entrato sul mercato a fianco degli attuali leader: Italo e Ferrovie dello Stato. Renfe esordisce con una partecipazione del 33% insieme al fondo Serena Industrial Partners, anch'esso al 33 percento. Con l'ingresso in Arenaways, che ha un contratto di 10 anni con l'Agenzia di Mobilità Piemontese pari a 53 milioni, le ferrovie spagnole potranno sviluppare i progetti già avviati da Arenaways: dal recupero delle linee sospese sul territorio fino al trasporto passeggeri intercity nel Nord e nel Sud Italia, le cui autorizzazioni sono state già ottenute dalla compagnia piemontese.

«Per Renfe questo accordo significa avere nuovi partner europei e fare il proprio debutto in un mercato ferroviario di riconosciuto prestigio quale è l'Italia» ha commentato Raül Blanco (foto), presidente e ceo di Renfe .

L'obiettivo strategico di Renfe è scalfire il duopolio attuale e le mire non si limitano al Piemonte. Arenaways ha ricevuto, infatti, il via libera dall'Autorità per i Trasporti anche ad operare nei collegamenti Roma-Reggio Calabria, Roma-Genova, Roma-Firenze-Venezia, Torino-Milano-Venezia e Milano-Monaco di Baviera via Brennero. Un bel terreno di sviluppo per gli spagnoli che in Italia hanno messo in atto un'operazione simile a quella realizzata in Repubblica Ceca con l'acquisto di Leo Express, che Renfe gestisce con il 50%.

L'allargamento della compagine societaria a capitale straniero lascia invariata la denominazione sociale dell'azienda e intatta la sua identità italiana, con il mantenimento della sede a Torino, in Corso Quintino Sella. Il nuovo cda vede la conferma di Matteo Arena in veste di dg e la nomina di Inmaculada Gutiérrez Carrizo come presidente. Il fondatore Matteo Arena diventa presidente onorario.