Il restyling del Registro renderà più agile il fisco

L'Agenzia delle Entrate passa in rassegna tutte le modifiche introdotte lo scorso anno dalla riforma fiscale, fornendo una sorta di bussola per districarsi su ciò che cambia in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e tributi minori. Per l'imposta di registro, il nuovo articolo 41 del Testo unico Registro (Tur) prevede che il calcolo competa direttamente al soggetto obbligato al versamento e non più all'ufficio. L'altra novità è in materia di trasferimenti di azienda. Il restyling del registro ammette espressamente, a determinate condizioni, la separata applicazione delle aliquote relative ai trasferimenti a titolo oneroso dei diversi tipi di beni che compongono l'azienda, al posto dell'aliquota unica.

In merito alle semplificazioni in materia di accesso alle banche dati del Catasto, la riforma va a incentivare l'uso dei canali online e pertanto non è più dovuta la maggiorazione del 50% per l'accesso in via diretta («fuori convenzione») ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale. Inoltre, non si applicano tributi o altri oneri, inoltre, agli aggiornamenti delle intestazioni catastali in caso di decesso di persone titolari di usufrutto, uso o abitazione, che sono effettuati d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate.

L'opera di semplificazione del fisco passa anche dalla razionalizzazione della disciplina concernente l'imposta di bollo e i tributi speciali, sfruttando le possibilità offerte dalla dematerializzazione dei documenti e degli atti. In particolare, vengono snellite le procedute di pagamento. Per gli atti da registrare in termine fisso, il bollo è assolto, anzichè al momento della formazione dell'atto, nel termine previsto per la registrazione, tramite modello F24. Spicca poi l'introduzione del contrassegno telematico per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'Ufficio dell'AdE.

Infine, è resa possibile la presentazione della dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni anche in relazione all'imposta di bollo e all'imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine.