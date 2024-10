Rfi, maxi gara da 1,3 miliardi per rimodernare le ferrovie italiane

Ascolta ora 00:00 00:00

Rete Ferroviaria Italiana stanzia circa 1,3 miliardi per la manutenzione del suo armamento ferroviario su tutto il territorio nazionale. A tanto, infatti, ammonta la gara indetta dalla società del gruppo Ferrovie dello Stato, guidato dall'amministratore delegato Stefano Donnarumma (nella foto). La procedura, si legge nella nota ufficiale diffusa dall'azienda, rientra nel più ampio piano di investimenti di Rfi per attività di manutenzione finalizzate a innalzare gli standard di affidabilità della rete. L'accordo quadro ha una durata di tre anni. La gara è suddivisa in 15 lotti, corrispondenti al numero delle direzioni territoriali di Rfi. Dell'intero bando, circa 230 milioni saranno investiti sulla rete della Lombardia, mentre 112 milioni sono stati destinati ad interventi sulla rete ferroviaria dell'Abruzzo, delle Marche e dell'Umbria. Mentre sono stati previsti 82 milioni per la regione Toscana e 81,8 milioni per gli interventi da effettuare in Sicilia.

I lavori - continua il comunicato - consisteranno in interventi diffusi di rinnovo di binari e traverse, nella sostituzione di massicciate e scambi. L'intento della attività di ammodernamento garantiranno un incremento dell'affidabilità dell'infrastruttura e un miglioramento del servizio di trasporto su ferro. A oggi è di circa 9 miliardi il valore economico degli investimenti per il 2024 (i quali genereranno un impatto complessivo di circa 5,6 miliardi di valore aggiunto e 80mila occupati), mentre ammonta a 3,5 miliardi l'investimento medio annuo destinato a interventi di manutenzione sulla rete. Rfi è guidata dall'amministratore delegato, Gianpiero Strisciuglio, il quale ha dichiarato che l'azienda sta affrontando «una grande sfida di modernizzazione» e che con questo bando da 1,3 miliardi si cercherà di trasformare le infrastrutture esistenti «in una rete non solo di trasporto, ma anche capace di supportare lo sviluppo dei territori».

A sostegno degli investimenti di Rfi, nel Dl Fiscale sono state assegnate ulteriori risorse per 250 milioni nel 2024 destinate alla manutenzione straordinaria. Sempre per quest'anno l'autorizzazione di spesa a favore di Rfi è stata incrementata di 750 milioni.