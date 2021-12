Assegno di invalidità: scatta la retromarcia. Cosa cambia ora

Grazie a un emendamento al decreto Fisco e lavoro, la maggioranza di governo ha fatto ritornare il sorriso sulle labbra di tanti disabili, i quali, un mese e mezzo fa, non avevano accolto favorevolmente la circolare interna dell’Inps. L’Istituto nazionale di previdenza sociale, dopo una serie di sentenze della Corte di Cassazione, aveva deciso di sospendere l’assegno mensile di assistenza agli invalidi che svolgono attività lavorative anche di piccolo cabotaggio. I parlamentari sono corsi subito ai ripari, rimettendo le cose a posto. I disabili adesso hanno diritto all’assegno anche se svolgono un’attività lavorativa che genera un reddito basso, fino a poco meno di 5mila euro all’anno.

Il sussidio, percepito dagli invalidi parziali, non supera mediamente la cifra di 287 euro al mese ed è possibile percepirlo non solo se si è disoccupati, ma anche se si svolgono lavori dal reddito modesto. Alcuni pronunciamenti della Suprema Corte, però, che hanno ribaltato questo principio, facendo perdere l’aiuto economico a chi fa qualsiasi tipo di attività, hanno convinto l’Inps a uniformarsi alle sentenze dei giudici. A quel punto, era scattato l’allarme per le associazioni di categoria, le quali hanno pressato le forze politiche di maggioranza per rivedere la pozione assunta dall’Istituto nazionale di previdenza sociale.