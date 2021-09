In pensione col riscatto laurea? Ecco a chi non conviene

Con Quota 100 in scadenza a fine anno e ancora nessuna certezza su quali strumenti verranno adottati per permettere di anticipare la pensione, molti italiani scelgono - e sceglieranno - di ricorrere al riscatto della laurea.

Secondo i dati Inps, nel solo 2019 le richieste sono quasi raddoppiate (da 27mila a oltre 46 mila). Visto il successo della misura, il governo sta valutando una proroga o un rafforzamento. La norma prevede che si possano riscattare gli anni degli studi universitari a fini pensionistici senza limiti d'età, ma a condizione di non aver versato contributi prima del 1996 o di essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. È possibile riscattare fino a cinque anni di università, a un costo che si aggira attorno a una media di 5.200 euro per ogni anno di studio.

Per riscattare la laurea è necessario aver conseguito il diploma di laurea o un titolo equiparato. I periodi per i quali si domanda il riscatto non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa. Occorre poi essere titolari di almeno un contributo obbligatorio nell'ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto. La domanda va inviata all'Inps per via telematica, accedendo con il proprio codice Pin al sito dell'ente di previdenza. In alternativa, può essere presentata tramite un commercialista, un consulente del lavoro o via Caf. Sul sito Inps esiste un simulatore che permette a chiunque di farsi un'idea dell'importo dovuto. L'impatto sull'assegno pensionistico, considerato uno stipendio medio di circa 30mila euro, si attesta in genere tra gli 80 e i 100 euro mensili.