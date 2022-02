La bolletta del gas "ridotta". L'errore da non fare

La stangata sulle bollette dell’energia elettrica e del gas preoccupa non poco i cittadini italiani costretti a fare i conti con i sostanziosi incrementi delle tasse in un periodo in cui la crisi economica conseguente alla pandemia da Covid-19 si fa ancora sentire prepotentemente. In particolare, il consumo di gas, specie in questo periodo invernale, incide notevolmente sulle tasche dei contribuenti, forse anche di più della bolletta della luce. Ma ci sono dei sistemi per risparmiare sull’impianto di riscaldamento e in cucina? Sicuramente gestendo al meglio le proprie abitudini di consumo si può ottenere un risultato soddisfacente e si può abbattere il tetto di spesa della bolletta. Ecco alcuni consigli utili.

Come fare per risparmiare: la manutenzione degli impianti

Per prima cosa bisogna essere sicuri che gli impianti di riscaldamento e i tubi dell’acqua non siano troppo vecchi. Le piccole infiltrazioni nascoste nelle pareti possono far aumentare inconsapevolmente i consumi di gas, ecco perché un controllo periodico sarebbe indispensabile. Allo stesso modo, anche le caldaie e i termosifoni andrebbero monitorati almeno una volta all’anno, così come previsto dalla normativa in vigore, in estate, per evitare sprechi. A tal proposito va regolata la temperatura della caldaia. Non c’è bisogno di avere una casa eccessivamente calda, ciò non fa bene alla salute e fa lievitare il costo della bolletta. Sui termosifoni, invece, potrebbero essere montate le valvole termostatiche che hanno l’obiettivo di mantenere costante la temperatura, impedendo un eccessivo consumo di acqua calda.

Utilizzo di infissi moderni

Anche usufruire di porte e finestre ad alta conservazione termica può risultare decisivo per risparmiare il consumo di gas. Queste strutture trattengono il calore in casa e permettono di utilizzare al minimo gli impianti di riscaldamento. In alternativa, si possono applicare strisce adesive sui vecchi infissi, in modo da ridurre gli spifferi di aria. Un altro sistema molto efficace è quello di dotarsi di impianti solari termici, abbinati a una caldaia tradizionale; i pannelli producono acqua calda anche nei mesi invernali garantendo un abbattimento dei costi delle bollette.

Diminuire gli sprechi di calore in casa

Non bisogna sottovalutare, infine, alcune piccole accortezze in casa che possono fare la differenza. Mantenere la temperatura nelle stanze costante, evitare di coprire i termosifoni con panni bagnati, favorire il ricambio di aria. Sono soltanto alcune attenzioni per contenere gli sprechi, che si traducono nel sistematico rincaro delle bollette del gas. Ridurli significa avere cura delle proprie finanze e della natura, contribuendo anche ad abbattere l’impatto ambientale.