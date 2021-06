Rivoluzione Partite Iva: cambiano i pagamenti. Ecco come

Abolizione del sistema di saldo e acconto due volte l’anno e pagamenti a rate mese per mese: è questa la rivoluzione che attente le partite Iva proposto dalla Lega ed avallata anche da Italia viva e dal Movimento Cinque Stelle.

Cosa cambia adesso

Per i lavoratori autonomi, però, non sembra essere finita qui: all'ipotesi di Parlamento e governo anche l'uscita graduale dalla flat tax al 15% per le partite Iva che superano la soglia dei 65mila euro così da evitare eccessive penalizzazioni. " Gli autonomi che sono in regime forfettario - ha detto la Castelli - sono costretti da una soglia dalla quale una volta usciti pagano una percentuale troppo forte. Bisogna pensare a un’uscita graduale, perché altrimenti rimani costretto in quella soglia che non ti permette di crescere", ha spiegato la viceministra dell'Economia, Laura Castelli, che ha avuto l'ok anche dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Allo studio delle Commissioni Finanze, poi, si fa strada l'ipotesi è di innalzare il tetto della platea a 100mila euro di ricavi con un forfait del 20% che potrebbe già essere presentato nel ddl della fine di giugno. Infine, come riportato da La Stampa, entro il 30 novembre potrebbero esserci anche le novità sugli acconti: la prima tranche si pagherebbe tra giugno e dicembre mentre la seconda tra gennaio e giugno dell'anno successivo.

La "doppia" proposta della Lega

Se l'emendamento che la Lega ha proposto al decreto Sostegni bis è stato giudicato "inammissibile", non è detto che non ottenga il via libera nel decreto Semplificazioni dopo l'ok da parte dell'Istat che ha giudicato nullo l'impatto che l'operazione avrebbe sulla finanza pubblica. In sospeso anche la proposta del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, la cui proposta di abbandonare gli acconti dei pagamenti mensili in base al fatturato non è stata ben accolta ed il Parlamento pensa di continuare con l’attuale modalità di calcolo spalmandola, però, anceh nei sei mesi successivi.

I disastri del Conte bis