"Il salario minimo? Abbassa gli stipendi: non serve"

Cristian Camisa (in foto), presidente di Confapi, il tema del salario minimo è tornato in auge. C'è bisogno di una legge?

«Su mille contratti che sono depositati al Cnel meno del 10% è realmente rappresentativo. I contratti di lavoro Confapi, quindi quelli dell'industria, hanno livelli minimi di retribuzione superiori a quello che si vuole fissare per legge. Quindi, ci sarebbe il rischio di un effetto controproducente».

Sono imprese e sindacati che devono confrontarsi?

«Sì, bisogna evitare il dumping contrattuale delle organizzazioni meno rappresentative. Danneggia quelle forze datoriali e sindacali che attraverso la loro interazione seria, come quella che fa Confapi da 70 anni con Cgil, Cisl e Uil, cercano di portare avanti degli strumenti che incidono sul benessere del lavoratore. Noi, ad esempio, prevediamo la sanità integrativa che significa avere quasi uno stipendio in più nel corso dell'anno. In questo periodo nel quale la manodopera è carente, dobbiamo assolutamente puntare al benessere dei dipendenti».

Non è solo un problema di skill shortage, ma anche di fuga dei cervelli. non è vero?

«Occorre intervenire in due direzioni. La prima sul tema dei cervelli in fuga. Oggi una percentuale compresa tra il 5% e l'8% dei laureati emigra all'estero e noi perdiamo sia il capitale umano che un investimento perché un laureato costa mediamente alla collettività circa 170mila euro. La nostra proposta, definite le figure chiave che devono rimanere in Italia, è una completa decontribuzione del salario.

Cosa chiedete poi al governo?

«La carenza di manodopera si può superare cercando di far lavorare di più le persone già all'interno delle aziende. Detassare gli straordinari dopo le tre ore settimanali costerebbe allo Stato 540 milioni di euro se si fa per redditi fino a 28mila euro oppure 775 milioni per redditi se si fa per redditi fino a 50mila. È a saldo zero perché con la produttività aumenta il gettito».

Anche il tema energetico vi sta molto a cuore.

«I prezzi spot di agosto dell'energia in Italia sono stati del 70% più alti rispetto alla Francia e del 45% rispetto alla Germania.

Occorre rivedere il sistema dei prezzi in Italia affinché parte degli utili delle società energetiche possano diventare risparmi di costo per il nostro mondo. E poi bisogna puntare anche sul nucleare di quarta generazione».