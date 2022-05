Il Salone del Mobile lancia i Talk per progettare un futuro sostenibile

Il Salone del Mobile.Milano anticipa e delinea le tendenze dello stile di abitare non solo in fatto di prodotti ma anche dal punto di vista della visione del futuro da costruire in cui design, tecnologia, arte, spettacolo, insegnamento e comunicazione “fanno squadra” per creare sinergie a livello sociale, culturale, produttivo ed economico per vincere la sfida ambientale avviando una positiva e reale transizione ecologica perché il progresso deve, inevitabilmente, essere sostenibile.

Sfida che è nel Dna del Salone, nella sua storia. Così nell’edizione numero 6o della più grande manifestazione mondiale che si tiene dal 7 al 12 giugno 2022 in Fiera Milano, lancia il programma dei Talk del Salone del Mobile.Milano e del SaloneSatellite nelle rispettive arene: Design with Nature, nel padiglione 15 di S.Project e nel padiglione 3 della manifestazione dedicata ai talenti under 35.

Un intenso programma di incontri per riflettere su come attività sociali, imprenditoriali, educative e design sostenibile possano influenzare e cambiare in positivo il futuro del pianeta. Tra i protagonisti: Mario Cucinella, Paola Antonelli, Alice Rawsthorn, Yves Béhar, Daan Roosegaarde, Victoria Siddall, Eva Feldkamp, Liam Young, Anab Jain, Marjan van Aubel e Makkox.

Perché il futuro ha bisogno di visioni differenti, complementari o contrapposte per consentire di cogliere quante più sfumature possibili. Solo attraverso la lente della diversità – di genere, età, nazionalità, culturale, economica o di abilità – si può, infatti, giungere a una progettazione veramente inclusiva. La progettualità, il pensiero laterale, la creatività, lo spirito critico, l’attitudine alla formazione e al passaggio di conoscenze – tutte caratteristiche di chi si muove nel mondo del design – sono le leve principali per accelerare lo sviluppo di una società più equa e di un mondo più sostenibile.

Confronto e condivisione di idee con cui il Salone proverà ad attivare la capacità di immaginazione di tutti, a dare risposte concrete alle domande più urgenti, affrontare l’incertezza del tempo presente per tracciare una strada e riflettere su azioni concrete da realizzare nell’immediato per far sì che un “futuro preferibile” diventi realtà. Con il contributo alcune delle menti e delle idee più innovative e brillanti del pensiero locale e globale.

Il programma di Talk del Salone del Mobile.Milano 2022 rappresenta così un prezioso e unico momento di approfondimento trasversale su design, architettura e le loro attuali implicazioni sociali e sostenibili. E per amplificare questi messaggi, la piattaforma digitale del Salone del Mobile.Milano permetterà di seguire gli incontri anche virtualmente, in streaming, costruendo un archivio di racconti ed esperienze che rimarrà consultabile online.