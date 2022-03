Salone del Mobile, quando gli Anni 70 rivoluzionarono l'arredo

Il Salone del Mobile.Milano ed Emiliano Ponzi svelano la seconda illustrazione dedicata agli anni '70, dopo il manifesto dedicato agli anni '60, quello della sua nascita e del suo successo. Un decennio in cui si sono consolidati alcuni dei cambiamenti culturali, economici e di stile vita della società che trasformarono radicalmente anche gli spazi domestici e la loro relazione con l’arredo. Evoluzione da cui nacquero le prime due biennali della Manifestazione: EuroCucina nel 1974 ed Euroluce nel 1976, segnali di un cambio di percezione degli spazi più funzionali lifestyle domestico con la tecnologia integrata nei mobili che diventa anch’essa elemento d’arredo.

In questo secondo manifesto, Emiliano Ponzi rappresenta ciò che ha reso unico questo decennio: Milano città in movimento simboleggiata dal tram e dalle auto protagoniste dell’illustrazione, la cultura, la moda e la musica hippie, raffigurate dai due ragazzi con chitarra che corrono per salire sul mezzo pubblico.

Immagine che riecheggia il senso di crescita e di libertà di quegli anni. Torna il numero 60, di un bel rosso Salone, a ricordarci le celebrazioni di quest’anno, come cifra identificativa del tram.

L’artista crea in questo modo una “suggestione magica” in chi guarda l’immagine anche grazie all’uso del colore: gran parte della gamma di grigi e neri che poi lascia il passo al vermiglio dei fiori, simbolo di quel periodo. Anche questo secondo manifesto è caratterizzato da un elemento disruptive rispetto a ogni tradizionale campagna pubblicitaria: l’uso della realtà aumentata. Inquadrando il QR code presente nel disegno con lo smartphone, l’illustrazione si anima, uscendo da una dimensione statica e bidimensionale per muoversi nella realtà. Le auto e il tram si muovono verso lo spettatore mentre la coppia, chiaramente figlia dei fiori, sale al volo sul tram, generando un vortice floreale rosso vivido dal sicuro effetto sorpresa.

La componente digitale dell’immagine è stata realizzata, ancora una volta, da Alkanoids, studio creativo milanese specializzato in motion graphics, animazione 2D/3D e regia.