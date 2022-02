Scatta il bonus psicologo: ecco come funziona

In piena notte è stato approvato il bonus psicologo per il quale il governo ha stanziato 20 milioni di euro: 10 milioni andranno alle strutture già esistenti, la somma rimanente ai cittadini che rientrano nella categoria che potrà fare domanda. A persona, la cifra massima destinata è di 600 euro per le spese sostenute nel ricevere assistenza da psicologi, psicoterapeuti e professionisti del settore che stanno aiutando tanti italiani a superare due anni molto pesanti a causa della pandemia da Covid-19.

Chi potrà fare domanda

Come si legge sul documento appena approvato, la misura è volta a potenziare " l’assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress ". Potranno richiedere il bonus psicologo le persone con un reddito inferiore a 50mila euro l'anno. La misura potrebbe riguardare circa 18mila persone. I dettagli per presentare la domanda, però, sono ancora in fase di studio. Come detto, il rimborso per spese relative a sessioni di psicoterapia da privati regolarmente iscritti all'albo di appartenenza è di circa 600 euro, in pratica il costo medio italiano per 12 sedute (50 euro a sessione).

Il disagio causato dal Covid

Questo provvedimento è nato nasce dalla considerazione che il Covid ha provocato preoccupazione e messo in evidenza " anche il lato oscuro della salute mentale delle persone ", ha spiegato il deputato del Pd, Filippo Sensi, prima dell'approvazione del provvedimento. In questi anni è cresciuto il numero dei suicidi oltre all'aumento di ansia e depressione non soltanto tra le persone in età adulta ma anche tra i giovani. " Di fronte a questa impressionante ondata di disagio, credevamo fosse necessario andare incontro alle esigenze di queste persone, che non compongono una nicchia ", sottolinea Sensi a Repubblica.

Uno studio condotto dalla Fondazione The Bridge, a causa della pandemia la condizione di salute generale è peggiorata con una diminuzione del 68% delle cure di chi aderiva già a servizi di salute mentale e un aumento del rischio di suicidio del 63%. Nella popolazione generale, poi, " il rischio di sviluppare sintomi ansiosi, depressivi e stress correlati è arrivato al 95%, l'aumento di dipendenze patologiche è del 90% ed è aumentato dell'85% il consumo di farmaci non soggetti a prescrizione come gli ansiolitici e gli psicotropi ", scrivono i ricercatori.

Il plauso della politica