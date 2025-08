Sisal scommette su persone e ambiente. L'IA in campo per un gioco responsabile

Il bilancio di sostenibilità 2024 di Sisal (in foto l'ad Francesco Durante) rinnova l'impegno della società attiva nel gaming verso una crescita responsabile che integra innovazione, inclusione e attenzione alle comunità. Il documento fotografa i principali risultati raggiunti nel quadro del "Positive Impact Plan" di Flutter (la controllante; ndr), articolato nei quattro pilastri strategici: Play Well, Work Better, Do More e Go Zero. Nel campo del gioco responsabile Sisal ha proseguito nello sviluppo di strumenti avanzati per la tutela del giocatore. Al centro l'algoritmo A.D.A., sistema di intelligenza artificiale brevettato, capace di individuare tempestivamente segnali di rischio. Il 94,4% dei giocatori ha utilizzato almeno uno degli strumenti di protezione offerti. Il modello di responsabilità di Sisal ha ricevuto anche il rinnovo delle certificazioni internazionali El e Wla e ha portato alla certificazione del 97% della rete vendita grazie a percorsi formativi specifici.

Le persone sono un altro asset fondamentale. Al 2024 Sisal conta circa 3.500 dipendenti in quattro Paesi, con una crescita del 9%. L'azienda punta a un ambiente equo e inclusivo: il gender pay gap è stato ridotto al -2,9% e le donne in ruoli di top leadership hanno raggiunto il 37% del totale dei manager. Tra i progetti di punta, il "Women Empowerment Program" e il "Parental Empowerment Program", che hanno coinvolto centinaia di collaboratori. Importante anche l'impegno verso l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, con l'obiettivo "Zero Disability Gap" entro il 2030.

L'impatto sociale positivo è al centro del pilastro Do More, attraverso iniziative di volontariato e innovazione sociale. Il programma WeDo ha coinvolto 1.600 ore di volontariato in quattro Paesi.

Con GoBeyond, piattaforma di supporto alle startup, Sisal ha generato un valore sociale di 5,19 euro per ogni euro investito, lanciando nel 2024 anche il primo progetto internazionale in Marocco.

Dal punto di vista ambientale, Sisal ha ridotto dell'11% i consumi energetici e ha impiegato il 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili, evitando oltre 4.200 tonnellate di CO2. Sono stati potenziati i progetti di mobilità sostenibile, digitalizzazione e uso razionale delle risorse, con azioni come l'ottimizzazione del QR code sulle ricevute, che ha permesso di risparmiare circa 7 milioni di metri di carta termica. Infine, l'innovazione si conferma una leva trasversale e strategica.

Nel corso del 2024 sono stati avviati 199 progetti innovativi, con oltre 700 dipendenti formati sull'intelligenza artificiale e 630 coinvolti negli Envisioning Day. La rete di open innovation si è estesa a startup, università e centri di ricerca in Italia e all'estero, a sostegno di un futuro sempre più tecnologico e sostenibile.

VP