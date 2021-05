Fisco, tasse e bonus: le novità con il dl Sostegni

La riscossione del Fisco riprenderà dal primo luglio. È ciò che prevede la bozza del decreto legge Sostegni bis (o decreto legge Imprese), attesa oggi in consiglio dei ministri, dopo che l’invio delle cartelle fiscali è stato fatto slittare al 30 giugno. L’articolo in questione prevede, però, che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal primo maggio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis. Diverse sono le misure previste dal governo per rilanciare l’economia italiana. I datori di imprese particolarmente colpite dalla crisi dovuta al Covid-19 potranno presentare domanda di cassa integrazione straordinaria per una durata massima di ventisei settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2021.

Potranno accedere all'ulteriore periodo di cassa le imprese che nel primo semestre del 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 2019. Inoltre, la riduzione media oraria non potrà essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo. In più, per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non potrà essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato. E ancora, ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate. Il limite di spesa massimo è fissato in 557,8 milioni di euro per il 2021.

Previste nel decreto Sostegni bis anche agevolazioni sul credito d’imposta per le rimanenze in magazzino delle imprese dell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria. Allo scopo verranno stanziati 50 milioni di euro in più per il 2021 e 150 milioni di euro aggiuntivi nel 2022. Le aziende che intendono avvalersi del bonus dovranno presentare una comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Mise, da adottare entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta.

Via libera a un fondo per il turismo dedicato al sostegno delle agenzie di viaggio, dei tour operator e delle imprese turistico-ricettive; 50 milioni di euro per le città d'arte, accompagnati dalla proroga di un anno del bonus alberghi, fino al periodo d'imposta 2022. Infine, passa l’incremento di ulteriori 450 milioni di euro, per quest'anno, del fondo istituito dalla Manovra nello stato di previsione del Mims per l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, per far fronte alle esigenze dovute alle misure di contenimento per l'emergenza Covid (con possibile ricorso da parte da Regioni e Comuni a bus privati con conducente, taxi e Ncc).