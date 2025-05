Sotto la lente di Moneta i mille giorni di Giorgetti

Ascolta ora 00:00 00:00

Dalla resurrezione di Mps, alla privatizzazione di Ita fino a Fibercop. Sono solo alcuni dei dossier portati a compimento dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che si appresta a compiere i suoi primi mille giorni di governo. Il settimanale Moneta, in edicola domanicon Il Giornale, Libero e Il Tempo, stila un bilancio sull'operato del titolare del Tesoro, tra riforme, provvedimenti e numeri incoraggianti. A riconoscere il lavoro del ministro, del resto, è anche la recente promozione dell'Italia di Standard & Poor's dopo otto anni. In questo contesto il Mef prepara l'emissione del Btp Italia, a più di due anni di distanza dal precedente collocamento. Continua poi l'esclusiva inchiesta di Moneta sui conti del mondo delle toghe, che in questa seconda puntata si sposta da Milano a Roma, dove emerge un rosso di 108 milioni. Non vanno tanto meglio i conti dell'Inps, dove i costi del personale sono lievitati nel giro di qualche anno a 1 miliardo di euro, insieme al numero dei dirigenti centrali. Il settimanale propone anche un'intervista Silvio Pietro Angori, ad di Pininfarina, che svela la metamorfosi in corso per l'iconica azienda italiana: una trasformazione che passa dal mondo dell'auto a una dimensione globale del design fino al nucleare con la riproduzione a grandezza naturale di un reattore di quarta generazione, progettato da Newcleo. In tema made in Italy il servizio dedicato ai formaggi italiani taroccati serviti sulle tavole degli americani. Non solo parmesan, ma anche provolone e mozzarella. Ma le eccellenze tricolori mantengono comunque solido il loro valore.

E il bicchiere, è proprio il caso di dirlo, è mezzo pieno, perché l'Italia si sta affermando sempre più come la nuova frontiera degli investimenti in vini di pregio, superando la storica rivale d'Oltralpe. Su Moneta, le etichette più ricercate da mettere nel caveau-cantina.