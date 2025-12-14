SpaceX si prepara per Wall Street: valutazione record da 800 miliardi

SpaceX, nata per sfidare i limiti della gravità con gli occhi sempre puntati sulle stelle, sembra ora pronta a superare anche quelli del mercato. La società fondata da Elon Musk si avvicina infatti a una possibile quotazione che la proietterebbe verso una valutazione stimata in 800 miliardi di dollari, un record assoluto per un'azienda privata. Un traguardo mai raggiunto prima, considerando che finora lo scettro spetta a OpenAI (valutata circa 500 miliardi), società co-fondata nel 2015 da Sam Altman e dallo stesso Musk, prima che i rapporti tra i due si incrinassero.

Il magnate sudafricano ha lasciato intendere in un post sul suo social X di star preparando il terreno per una possibile offerta pubblica iniziale già nel prossimo anno. A confermare il fermento è anche Bret Johnsen, direttore finanziario della società, che ha inviato una lettera ai dipendenti annunciando l'intenzione di SpaceX di acquistare 2,56 miliardi di dollari di azioni dagli azionisti al prezzo di 421 dollari per azione. Un valore quasi doppio rispetto ai 219,9 dollari registrati venerdì alla chiusura di Wall Street, operazione che porterebbe la valutazione complessiva proprio a quota 800 miliardi.

Ma l'ambizione va oltre. Secondo indiscrezioni, SpaceX starebbe lavorando a un'Ipo in grado di raccogliere oltre 30 miliardi di dollari, in quella che potrebbe diventare la più grande quotazione di tutti i tempi. L'obiettivo dichiarato sarebbe una valutazione iniziale di circa 1.500 miliardi, avvicinando la società ai livelli raggiunti da Saudi Aramco durante la sua storica quotazione ne 2019.

Nella lettera ai dipendenti, Johnsen ha spiegato come un'offerta pubblica potrebbe aprire nuove strade strategiche: "Questo ci consentirà di portare Starship a una frequenza di volo incredibile, implementare data center di intelligenza artificiale nello spazio, costruire la base lunare Alpha e inviare missioni con e senza equipaggio su Marte, aumentando in definitiva la probabilità di rendere la vita multiplanetaria nel corso della nostra esistenza".

Non si tratta dunque solo di cifre da capogiro, ma del riflesso di una nuova frontiera.

Da piccola startup fondata nel 2002, SpaceX è diventata una delle aziende più influenti negli Stati Uniti e nel mondo, collaborando a stretto contatto con Pentagono e Nasa e dominando l'industria spaziale con il razzo Falcon 9, capace di portare in orbita satelliti e persone. L'esplorazione dello spazio diventa così promessa economica, e il futuro smette di essere un'idea lontana per trasformarsi, sempre più concretamente, in investimento.